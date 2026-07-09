Цены в Украине впервые с начала года пошли вниз: что подешевело в июне

Несмотря на это, цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли.

В июне 2026 года потребительские цены в Украине впервые с начала года продемонстрировали месячное снижение. В то же время отдельные товары и услуги продолжили дорожать, сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что потребительские цены в июне 2026 года по сравнению с маем снизились на 0,1%. В годовом исчислении инфляция замедлилась до 7,2% после 8,2% в мае.

По данным Госстата, на потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Больше всего по сравнению с предыдущим месяцем (на 27,8%) подешевели яйца. На 0,6–3,7% снизились цены на овощи, продукты переработки зерновых, сало, фрукты, сахар, рис, мясо птицы. В то же время на 1,0–1,7% выросли цены на подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, хлеб.

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Также цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,4%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%.

При этом одежда и обувь подешевели на 2,3%, в частности, обувь – на 3%, а одежда – на 1,9%.

Кроме того, рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,9% произошел в основном из-за повышения тарифов на водоснабжение на 15,3% и на канализацию – на 14,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,2% главным образом из-за подорожания проезда в железнодорожном и автомобильном пассажирском транспорте на 3,4% и 1,2% соответственно. В то же время на 1,6% подешевели топливо и смазочные материалы.

Инфляция в Украине – последние новости

18 июня НБУ принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15%. Глава Нацбанка Андрей Пышный сообщил, что в мае потребительская инфляция, как и ожидалось, замедлилась благодаря росту предложения сырых продуктов питания. Инфляция будет оставаться около текущего уровня в течение ближайших месяцев, ускорится в конце года, но в 2027 году вновь замедлится.

Инфляция на потребительском рынке в мае 2026 года по сравнению с апрелем составила 0,9%. В годовом исчислении, по сравнению с маем 2025 года, инфляция замедлилась до 8,2% (с 8,6% в апреле).

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