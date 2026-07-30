В Украине уменьшается количество пасек и пчел: эксперт рассказал, какой будет цена меда

Повторения ситуации прошлого года не будет, отмечает специалист.

Популяция пчел в Украине сократилась по сравнению с прошлым годом. Однако за счет более высокой урожайности общий сбор меда будет соответствовать уровню 2025 года, а цена на мед будет ниже, сообщил в беседе с УНИАН председатель Ассоциации "Объединение украинских экспортеров и переработчиков меда" Вадим Паньковский.

"Урожай однозначно лучше, но из-за сокращения числа пчеловодов и ульев в целом производство меда в Украине не увеличится", – говорит специалист.

Он отмечает, что стоимость меда в Украине уже существенно ниже прошлогодней.

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"На внутреннем рынке в этом году цена килограмма меда прямо с пасеки начиналась от 130 грн. Думаю, она установится в пределах 80–100 грн. Прошлый год с плохой урожайностью меда был нетипичным – больше такого не повторится. В прошлом году цена доходила до 150 грн. Затем цена начала снижаться", – констатирует Паньковский.

Сейчас делать подробные прогнозы по сбору меда, пик которого придется на август, невозможно из-за отсутствия качественной статистики.

"Мы не знаем, сколько пчелиных семей осталось в Украине, какие области уже отсосали мед. Пока в процентах сказать не могу – основной сбор меда еще не начался. Первые сорта меда – акация, липа, рапс – наверное, где-то их уже собрали и частично продали. Но основной сбор меда еще впереди", – резюмирует Паньковский.

Цены на продукты в Украине – последние новости

На рынке стабильно растет предложение арбузов, поэтому цены на них активно снижаются. Так, на этой неделе оптовые партии арбузов предлагались по 8 грн/кг, тогда как в розницу ими торговали по 12 грн/кг.

Аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов отметил, что Украина вступает в пик сезона голубики, поэтому в этот период предложение ягоды будет максимальным, а цена – самой низкой за весь год. В дальнейшем существенного подешевения ожидать не стоит: как только массовый сбор пойдет на спад, цена начнет возвращаться вверх, отмечает эксперт.

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