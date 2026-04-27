Восемь недель войны в Иране привели к катастрофическим последствиям во всем мире, – NYT

Война Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана длится два месяца, но ее последствия ощущаются по всему миру. В Индии и Бангладеш закрываются фабрики, в Ирландии, Польше и Германии перебои с авиаперевозками, а во Вьетнаме, Южной Корее и Таиланде ввели ограничения на потребление электроэнергии.

Единственной страной, которая, как представляется, относительно избежала экономического хаоса, является та, что начала войну – это Соединенные Штаты. Об этом говорится в материале The New York Times. Даже ОАЭ – одна из самых богатых стран мира – обращалась к США за финансовой помощью после повреждения газовых месторождений и блокирования Ормузского пролива.

Всего за 8 недель конфликта глобальные экономические перспективы понесли серьезный удар.

"Больше всего экономические трудности почувствуют бедные страны, где потребители не могут позволить себе более высокие цены на энергоносители, а правительства не могут позволить себе оказать помощь для компенсации расходов. И по мере ужесточения условий финансирования стоимость крайне необходимых для этих стран займов растет", – говорится в материале.

Поскольку топливо и удобрения стремительно дорожают, в конце года ожидается повышение цен на продукты питания. Страны Азии уже борются с дефицитом топлива, и если война затянется, он только усугубится. Как следствие – будет останавливаться промышленность.

Металлургические заводы в Индии и автопроизводители в Японии уже сократили производство из-за повышения цен на энергоносители и опасений по поводу снижения спроса. В Китае теряют работу сотрудники фабрик по производству игрушек.

Из-за блокирования Ормузского пролива возник дефицит таких товаров, как гелий, алюминий и нефть. Это, в свою очередь, влияет на поставки огромного спектра других товаров, от презервативов до микрочипов.

Экономика США тоже не полностью защищена от экономических потрясений. Там подорожал бензин, и это больно ударило по домохозяйствам с низким уровнем доходов. Банки на Уолл-стрит понизили прогнозы роста и повысили прогнозы по инфляции. Они практически отказались от возможности дальнейшего снижения процентных ставок до осени. Несмотря на это, влияние на американскую экономику незначительно, если сравнивать с остальным миром.

По мнению экономистов, чтобы в США начали беспокоиться о возможности рецессии, нефть должна подскочить аж до 150 долларов за баррель.

"Во всем мире дефицит и высокие цены запускают тревожный цикл сокращения экономической активности: высокие цены снижают спрос на топливо, а снижение спроса, в свою очередь, приводит к сокращению производства, занятости и расходов", – добавляет автор.

Страдает и авиационная отрасль: в связи с удвоением цен на авиационное топливо все 20 ведущих мировых авиаперевозчиков сократили хотя бы часть своих рейсов. Это сказалось на туризме и деловых поездках, что привело к сокращению расходов людей в отелях, ресторанах и розничных магазинах.

Даже если война на Ближнем Востоке закончится завтра, большинство руководителей энергетических компаний и политических аналитиков сомневаются, что движение через Ормузский пролив когда-либо вернется к тому состоянию, каким оно было до атаки на Иран. Дефицит, вызванный остановкой добычи нефти и газа, а также ракетные удары по инфраструктуре также означают, что цены на нефть, вероятно, останутся высокими или будут расти в течение следующих четырех лет.

Влияние войны на Ближнем Востоке на экономику

Война в Иране создает риски и для Украины. Речь идет о росте тарифов, ускорении инфляции и подорожании продуктов. Как рассказал аналитик Андрей Шевчишин, цена на нефть на уровне около 90 долл. за баррель означает дополнительные потери для отечественной экономики в 2,7 млрд долл., или 1-1,5% ВВП. Инфляция при этом вырастет еще на 2,2%.

Аналитики ухудшили прогноз цен на нефть и ожидают дефицита. Мировые запасы могут существенно сократиться в апреле. Эксперты уже повысили прогнозную цену на нефть на четвертый квартал 2026 года – до 90 долларов за баррель для марки Brent и 83 долларов за баррель для американского сырья WTI.

