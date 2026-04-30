Украинцы считают, что стране грозит неурожай, рост цен и даже голод.

Посевная кампания в условиях войны в Украине проходит на фоне сразу нескольких вызовов – от последствий суровой зимы до нестабильной погоды весной, проблем с топливом и удобрениями. Эти факторы порождают в сознании некоторых украинцев тревожные мысли о будущем неурожае – в социальных сетях люди размышляют, будет ли голод в Украине, и считают, что он неизбежен.

Генеральный директор Украинской аграрной коалиции Павел Коваль рассказал УНИАН, как это влияет на аграрный сектор, есть ли ощутимые ухудшения по сравнению с прошлыми годами. Экономист Олег Пендзин объяснил, стоит ли ожидать дефицита продуктов или резкого роста цен, а начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко – бывали ли раньше в Украине такие морозные весны.

Будет ли в Украине в 2026 году голод или неурожай – как сейчас проходит посевная

В социальных сетях все чаще можно увидеть видео, где украинцы делятся своими мыслями о том, будет ли голод в 2026 году. Они обеспокоены подорожанием топлива, аномально низкой температурой во время посевной, постоянными обстрелами, а также другими факторами, которые могут повлиять на урожай. В комментариях к этим роликам люди пишут, что риск неурожая, а значит и подорожания продуктов, а то и голода, достаточно высок.

Видео дня

Однако эксперты успокаивают: неурожай или даже голод в Украине из-за дефицита продуктов вряд ли возможны. В частности, по словам генерального директора Украинской аграрной коалиции Павла Коваля, сейчас идет уже пятая, с начала полномасштабного вторжения, посевная, но проблемы, с которыми украинские фермеры сталкиваются сегодня, начались еще осенью прошлого года, а не только весной. В частности, на юге тогда была сильная засуха, когда аграрии сеяли озимые. Зато в центральных, северных и западных областях осень выдалась слишком дождливой – вплоть до декабря, и там не успели собрать поздние культуры.

"У нас очень много, по сравнению с предыдущими годами, поздних культур, таких как кукуруза, даже подсолнечник, соя, остались зимовать, и их добирают еще и сегодня в отдельных хозяйствах, на предприятиях. А есть предприятия, куда комбайн еще не может зайти, потому что земля очень влажная и он увязает", – пояснил он.

Из-за этого там не успели подготовить почву и теперь, весной, приходится менять севооборот, перестраивать планы и т. д. В то же время свою роль играют война, обстрелы, проблемы с электроэнергией и тяжелая зима.

В частности, из-за последнего не все культуры вышли из перезимовки в полном объеме, говорит эксперт. Коваль говорит, что больше всего этой зимой пострадал озимый рапс: в некоторых областях потери превышают 30%, а в целом по стране – более 10%. Также пострадали озимый горох, ячмень и кое-где даже пшеница.

Эти площади придется пересевать, но вопрос – чем именно. Вероятно, акцент сместится на яровые зерновые, говорит он. На данный момент уже засеяно около 1 млн гектаров яровых культур (в частности горох, ячмень, частично пшеница) и примерно столько же – технических (подсолнечник, сахарная свекла). Местами уже начали сеять кукурузу, а также нишевые культуры – например, лен, чечевицу или нут.

"Но опять же – ситуацию осложняют погодные условия – в некоторых регионах земля еще не готова к посеву. К тому же посевная стартовала с опозданием – примерно на 10–15 дней. У нас были годы, когда мы в конце февраля выходили на посев в южных областях: Одесской, Херсонской, Николаевской. В этом году даже в Одесской области мы опоздали где-то на две недели, а северные Черниговская, Сумская, Харьковская, Волынская – еще позже начали, потому что долго ждали, пока сойдет снежный покров. В Сумской области посев даже приостановили, потому что ночные температуры держатся около нуля, днем всего +3…+4°C", – добавляет специалист.

Кроме того, аграрии работают в условиях кадрового дефицита: даже если резко потеплеет и появится возможность быстро выйти в поле, выполнить большой объем работ за короткое время будет сложно из-за нехватки людей и квалифицированных операторов техники. Добавляют трудностей и воздушные тревоги и перебои с GPS.

Кроме того, на ситуацию с посевной влияет и подорожание топлива, а также проблема с минеральными удобрениями. По словам Коваля, из-за ограничений на импорт аммиачной селитры крупными морскими партиями образовался дефицит, а доставить необходимые объемы автомобильным и железнодорожным транспортом не удается вовремя. Их, говорит эксперт, можно было бы заменить известковой, но ситуация в Ормузском проливе, через который проходит более трети мировых поставок минеральных удобрений, повлияла и на этот вариант. Ведь перебои с логистикой привели к резкому росту цен и на удобрения. Все эти факторы, по мнению эксперта, серьезно снижают доходность хозяйств, особенно малых и средних.

Впрочем, Коваль считает, что неурожай или даже голод в Украине из-за дефицита продуктов вряд ли возможны, а вот рост цен вполне реален. Это связано с подорожанием каждого этапа производства: доставка зерна, переработка в муку, выпечка хлеба и его транспортировка в розницу – все это происходит на фоне роста цен на топливо.

"Если же говорить о базовой продовольственной безопасности, в частности о зерновых, то Украина обеспечит себя собственным производством. Даже при плохих погодных условиях средняя урожайность – около 40 центнеров с гектара, это 18–20 млн тонн. Годовая потребность Украины составляет примерно 7,5–8 млн тонн. То есть даже если ориентировочно половина из этих 20 млн тонн будет продовольственного качества, то есть около 10 млн тонн – нам этого хватит. Для сравнения: в прошлом году было около 23 млн тонн, позапрошлом – 22 млн, а в 2021 году – примерно 33 млн тонн", – подытожил специалист.

Погода в Украине и аномально холодная весна – насколько это повлияет на урожай

Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко объяснила, что снег в конце апреля в центре и на юге не является нормой, поэтому погода в Украине действительно сейчас необычная, однако такое время от времени случается, даже в начале мая. Причина – нестандартные синоптические процессы, а именно преобладание влияния на погоду холодных воздушных масс с севера Европы.

В то же время, по словам специалистки, во второй половине апреля мокрый снег на севере и северо-востоке случается редко – примерно 2–3 раза за 15–20 лет. Но при этом устойчивый снежный покров или сильное промерзание почвы в это время считаются маловероятными.

Что касается влияния холода на урожай, специалист отметила, что если нет всходов посеянных овощей (семян в почве), то все обойдется, а вот всходы могут повредиться или даже погибнуть, поэтому стоит подождать с посадкой, особенно огурцов и томатов.

"Что касается плодовых культур, то хотя заморозки еще не закончились и будут продолжаться, уже можно говорить о потере части урожая ранних косточковых – абрикоса, персика, аличи, возможно, ягодных культур и винограда. То есть тех плодовых культур, которые находились в фазе цветения", – пояснила эксперт.

При этом объем потерь зависит от нескольких факторов: климатических условий региона, особенностей расположения сада или поля, вида и сорта культуры, а также, что самое важное, от стадии ее развития, которая определяет чувствительность к холоду. Точно оценить убытки можно только после завершения периода заморозков.

"Необходимо учитывать, что по многолетним климатическим характеристикам до середины мая в Украине продолжается период, опасный для заморозков. Вероятность заморозков в начале весны по статистике метеорологических наблюдений составляет 50%, а весна этого года началась рано за счет очень теплого марта", – добавила Адаменко.

Когда подорожают продукты и что будет с ценами на топливо – мнение экономиста

Объясняя ситуацию с подорожанием топлива, экономист Олег Пендзин отметил, что цена, которая была – 92 гривны за дизельное топливо, примерно соответствует цене нефти на мировом рынке где-то около 105-107 долларов за баррель:

"То есть вы должны понимать, что если цена будет выше 120 долларов, соответственно есть определенный запас для роста".

Но, по мнению эксперта, такого уровня цен она, вероятно, не достигнет, поскольку это уже существенно давит на мировую экономику. По его словам, цена на международном рынке колеблется где-то на уровне 100 плюс-минус долларов за баррель марки Brent:

"Поэтому можно, в принципе, считать, что мы с вами достигли некоего условного баланса по цене. И она будет примерно в этих пределах".

Пендзин добавил, что цены на топливо могут также упасть, если мировые цены на нефть пойдут вниз – например, из-за разблокирования Ормузского пролива.

Кроме того, он объяснил, почему в Украине такие дорогие продукты и стоит ли ожидать нового подорожания. Специалист говорит, что ситуация с ценами на продовольствие сегодня в значительной степени уже сформирована урожаем 2025 года – он фактически собран, и его себестоимость уже "заложена" в продукцию, которая сейчас поступает на рынок. Поэтому в ближайшее время существенного пересмотра цен в сторону резкого роста, скорее всего, не будет. Изменения могут происходить, но они больше связаны с логистикой – доставкой товара от производителя до прилавка магазина.

"А вот к урожаю 2026 года есть серьезные вопросы. Потому что вполне вероятно, мы с вами увидим, что себестоимость обработки гектара значительно выросла, потому что там не только горюче-смазочные материалы, там еще и логистика, и дорогие минеральные удобрения, ведь для азотных удобрений природный газ является сырьем, поэтому рост цены на него формирует и новую цену на удобрения", – пояснил Пендзин.

В то же время погода остается нестабильной и нетипичной для апреля, однако точно спрогнозировать объемы урожая сейчас сложно, а от его результатов напрямую будет зависеть и дальнейшее формирование цен на агропродукцию, подытожил эксперт. Впрочем, экономист подчеркивает, что Украина производит достаточные объемы продовольствия, чтобы покрывать внутреннее потребление по основным позициям.

Комментируя ситуацию с тем, что в соцсетях распространяются два сценария от украинцев – либо продуктов не будет вообще, либо они будут, но станут недоступными для большинства людей, Пендзин объяснил простую математику. По его словам, после снижения реальных доходов населения в 2022 году примерно на 25% сразу произошел рост потребления более дешевых продуктов и уменьшение доли более дорогих – прежде всего мяса и молочной продукции. Эту закономерность подтверждает сравнение с другими странами.

"Это означает, что если ситуация ухудшится, разрыв между нормой потребления и реальным объемом более дешевых продуктов и более дорогих будет более ощутимым. Ни о каком дефиците не может быть и речи, дело лишь в покупательной способности", – подытожил Пендзин.

справка Павел Коваль Генеральный директор УАК, кандидат экономических наук Член Общества аграрной экономики, заместитель директора Института экономики и менеджмента АПК КНЭУ, автор более 40 научных публикаций по аграрным проблемам.

справка Татьяна Адаменко Руководитель отдела агрометеорологии Гидрометеорологического центра Украины. Кандидат географических наук Окончила Одесский гидрометеорологический институт по специальности «метеорология, климатология, агрометеорология». Защитила кандидатскую диссертацию на тему влияния агрометеорологических условий на урожайность посевов кукурузы в Украине. Автор научных публикаций, посвященных влиянию погодных условий на урожайность сельскохозяйственных культур.

справка Олег Пендзин Экономический эксперт Олег Пендзин – экономист, эксперт Экономического дискуссионного клуба. В свое время Пендзин работал в Министерстве экономики, возглавлял Департамент развития секторов экономики. Также являлся главой департамента Федерации профсоюзов Украины. Олег Пендзин выступает в эфирах украинских СМИ, посвященных экономической тематике, а также пишет аналитические материалы на эту тему.

