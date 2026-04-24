Война в Иране может вызвать новый продовольственный шок, – The Telegraph

Организация Объединенных Наций предупредила в пятницу, 24 апреля, что глобальная продовольственная безопасность находится в самом опасном состоянии за последние годы, поскольку конфликт в Иране грозит вызвать новый продовольственный шок, сообщает The Telegraph.

Согласно последнему ежегодному докладу ООН "Глобальный отчет о продовольственных кризисах", в 2025 году около 266 миллионов человек столкнулись с "острой продовольственной нестабильностью".

Издание отметило, что это лишь незначительное улучшение по сравнению с предыдущим годом. По мнению экспертов, эта нестабильная ситуация ухудшится, поскольку война в Персидском заливе, которая длится уже восьмую неделю, продолжает нарушать работу рынков энергоносителей и удобрений.

В статье добавляется, что рост цен на газ уже привел к сокращению производства удобрений, а фермеры борются с ростом цен на топливо и сырье.

Издание предполагает, что сильнее всего это скажется на бедных странах, зависимых от импорта.

Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Торреро предупредил, что мировой продовольственный рынок сталкивается с масштабным шоком предложения, который может продлиться до начала следующего года.

"Время не стоит на месте… календарь посевных работ зависит от климатических и биологических условий в странах. Это мы изменить не можем. Если затраты на производство будут продолжать расти, [фермеры] будут сеять меньше, а урожайность во второй половине сезона снизится. В Азии мы уже наблюдаем рост продовольственной инфляции и цен на сырьевые товары", – рассказал он изданию в интервью.

Как отмечает издание, основные производители, в частности Бангладеш, Индия, Шри-Ланка, Таиланд, Бразилия, Судан и Кения, сейчас вступают в решающие этапы посевной кампании на фоне стремительного роста цен на энергоносители и удобрения.

Добавляется, что в мае сезон переходит на Северное полушарие, и время для обеспечения урожая 2026 года стремительно истекает.

По данным ООН, в прошлом году на десять стран приходилось две трети всех людей, столкнувшихся с острой продовольственной нестабильностью в мире.

"Согласно докладу, только на Нигерию, Демократическую Республику Конго и Судан приходится почти треть от общего числа", – говорится в статье.

Примечательно, что Афганистан, Южный Судан, Судан и Йемен пережили самые тяжелые продовольственные кризисы как по доле, так и по абсолютному количеству людей, столкнувшихся с острой продовольственной нестабильностью.

Издание отметило, что более 80% пострадавших проживают в странах, охваченных конфликтами. По оценкам, в странах, участвовавших в опросе, 35,5 миллиона детей страдали от острого недоедания, из них чуть менее 10 миллионов – от тяжелого острого недоедания.

Отмечается, что для многих из них последствия будут необратимыми. Дети, выжившие после острого недоедания, часто страдают от постоянной "задержки роста" – когнитивных и физических нарушений, остающихся на всю жизнь.

По данным Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), глобального мониторингового механизма ООН, в 2025 году голод был подтвержден в двух регионах – в некоторых районах Сектора Газа и в Судане. Издание отмечает, что это первый случай с момента начала ведения статистики.

"В отчете отмечается, что улучшение ситуации было зафиксировано в Бангладеш, Нигере, некоторых районах Нигерии и Судана, а также в Сирийской Арабской Республике", – говорится в публикации.

В то же время в Афганистане, ДР Конго, Мьянме и Зимбабве ситуация ухудшилась. По данным ООН, в некоторых районах Судана и Южного Судана сохраняется риск голода.

Согласно новому анализу одной из ведущих гуманитарных организаций, экономический шок, вызванный войной в Иране, уже учтен в прогнозах на следующий год в отношении продовольственной безопасности.

По данным Mercy Corps, дефицит и высокие цены уже влияют на решения фермеров относительно посевной кампании 2026 и 2027 годов.

Издание объясняет, что из-за роста цен на топливо и удобрения фермеры были вынуждены засеять меньше, чем хотели, что, в свою очередь, отразится на ценах на будущие урожаи.

Война в Иране: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что , по словам президента США Дональда Трампа, применения ядерного оружия против Ирана не будет, поскольку "мы полностью, очень традиционным способом, уничтожили их и без него". Трамп подчеркнул, что "никому никогда нельзя позволять применять ядерное оружие". На вопрос журналистов, когда стоит ждать мирного соглашения с Тегераном, глава Белого дома ответил: "Не торопите меня". Трамп пояснил, что он хочет заключить лучшее соглашение, и чтобы оно было вечным.

Также мы писали, что спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что перемирие в войне с США может состояться только при условии прекращения морской блокады и остановки боевых действий Израиля. Галибаф подчеркнул, что открытие Ормузского пролива невозможно при условии грубого нарушения перемирия. Он добавил, что США не удалось достичь своих целей военной агрессией, не достигнут они их и запугиванием. Спикер парламента Ирана добавил, что единственный путь – признание прав иранского народа.

