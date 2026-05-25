Хватит ли Украине картофеля: эксперт рассказал, что будет с овощем уже летом

Начало так называемого "картофельного сезона" в Украине, когда килограмм свежесобранного овоща будет стоить дешевле всего, придется на середину августа. В целом урожаем страна будет обеспечена, а цены на картофель будут соответствовать прошлогодним, поделился прогнозом в беседе с УНИАН кандидат сельскохозяйственных наук, директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдыга.

"В этом году картофеля много. Крахмальных заводов у нас очень мало – это два объекта в Черниговской и Львовской областях. Многие фермеры увеличили площади. Я думаю, в сезоне 2026 года у нас останется картофель, и он будет по доступным ценам. Думаю, они будут на уровне прошлого года", – говорит УНИАН Фурдыга.

После ценового шока 2024 года, когда стоимость картофеля резко взлетела, украинские аграрии значительно расширили площади под этот овощ.

"Два года назад килограмм картофеля стоил 20 гривень, и в 2025 году фермеры посадили на 25% больше картофеля. О частных хозяйствах не говорю, потому что статистика немного не соответствует тому, что есть на самом деле. И урожай был, по сравнению с 2024 годом, также на 25% больше", – отмечает специалист.

Дешевле всего свежесобранный картофель с полей будет стоить в период с середины августа и в течение сентября, говорит Фурдыга.

"Украина будет обеспечена картофелем в достаточном количестве. Уже сегодня старый картофель можно приобрести, например, в Волынской, Ровенской областях по цене 3-4 гривни. Некоторые фермеры готовы продавать его даже дешевле", – отмечает специалист.

В прошлом году Украина увеличила объем импорта картофеля более чем в пять раз. Более трети завезли из соседней Польши. Экспорт украинского картофеля за границу составил менее 2% от объема импорта.

Ранее Николай Фурдыга пояснил, что Украина из-за засухи в 2024 году собрала урожай картофеля почти на 20% меньше предыдущего, что и стало причиной резкого подорожания овоща.

