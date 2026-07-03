Молодой картофель в Украине уже вдвое дешевле, чем на прошлой неделе: сколько стоит сейчас

Импортный картофель уже почти исчез с рынка.

Цены на молодой картофель от украинских производителей продолжили снижаться на текущей неделе. Сейчас украинский картофель нового урожая на рынке продают в среднем по 15 гривень за килограмм, сообщает сайт Столичного рынка.

В прошлую среду, 24 июня, молодой украинский картофель еще стоил 30 грн/кг. Таким образом, чуть больше, чем за неделю, овощ подешевел ровно вдвое. Цены на него колеблются от 13 до 45 грн/кг.

Белый немытый молодой картофель уже на этой неделе продавали в среднем по 15 грн/кг. С понедельника, 29 июня, она несколько подешевела и сейчас стоит 13 грн/кг. За килограмм белого мытого картофеля нужно отдать в среднем 17 гривень.

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Цены на розовый молодой украинский картофель в целом держатся на уровне 35 грн/кг, с диапазоном от 30 до 45 грн/кг. Картофель прошлогоднего урожая стоит всего на 1 гривню дешевле молодого – 14 грн/кг, с небольшим разбросом цен от 12 до 16 грн/кг.

Цены на картофель в Украине – главные новости

Следует отметить, что предложение импортного картофеля фактически исчезло с рынка. Директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдига объяснил это массовым выходом украинского картофеля, которому зарубежная продукция уступает по качеству. Пока импортный картофель добирается до Украины, его кожура твердеет, и формально он уже не соответствует критериям молодого картофеля.

Поэтому с снижением стоимости отечественного картофеля его зарубежный аналог утратил свое единственное конкурентное преимущество – цену.

По его прогнозам, в Украине в этом году соберут урожай картофеля, достаточный для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Стоимость овоща должна быть на уровне прошлогодней. Дешевле всего свежесобранный картофель с полей будет стоить в период с середины августа и в течение сентября, сообщил Фурдига.

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