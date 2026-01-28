Украина увеличила импорт картофеля более чем в пять раз: откуда везут

По итогам 2025 года поставки овощей из-за рубежа выросли на 431%.

В прошлом году Украина закупила у иностранных поставщиков 138,41 тыс. тонн картофеля на общую сумму $74,82 млн. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По сравнению с 2024 годом, когда в страну было ввезено 26,05 тыс. тонн овоща, импорт вырос на 431,3%. В денежном выражении этот показатель вырос на 391,9%, когда он составлял $15,21 млн.

Главными поставщиками картофеля в Украину в 2025 году стали соседняя Польша (38,2%), Египет (14,1%) и Нидерланды (10,8%).

Продажи украинского картофеля за рубеж составили всего 1,7% от объема импорта – 2,38 тыс. тонн на сумму $584 тыс. Активнее всего корнеплод из Украины покупали Молдова (60,2%), Азербайджан (35,4%) и Грузия (1,2%).

Цены на картофель в Украине

После сравнительно низких цен в конце прошлого года как на картофель, так и на остальные овощи борщевого набора, стоимость корнеплода начала расти с середины января. Подорожание картофеля связывают в основном с исчерпанными запасами производителей, которые распродали товар, не имея возможности для его хранения.

В то же время владельцы хранилищ, которых традиционно меньшинство, придерживали свои запасы в ожидании еще большего роста цен. Стоит отметить, что цены на картофель в Украине сейчас в среднем на 60%-65% ниже, чем в начале прошлого года.

Директор Института картофелеводства Николай Фурдига ожидает, что прошлогоднего урожая хватит для обеспечения потребностей украинцев, что удержит цены от чрезмерного роста. Предыдущий рекордный скачок стоимости картофеля в 2024 году он объясняет рекордным неурожаем.

