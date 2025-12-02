Владельцам домохозяйств в Украине невыгодно выращивать картофель.

Украина в этом году соберет лучший урожай картофеля, чем в прошлом. Это объясняется расширением производственных площадей под культурой в средних и крупных хозяйствах - мелким фермерам выращивать овощ невыгодно.

Об этом со ссылкой на доклад директора Института картофелеводства Николая Фурдыги пишет Интерфакс-Украина.

Общий объем урожая картофеля будет на 50% выше прошлогоднего, говорит Фурдыга.

"Производственные площади расширились на 25% и урожай благодаря погодным условиям вырос на 25%. Средняя отпускная цена из хозяйств составляет 8 грн/кг, а вот в прошлом году она составляла 20 грн/кг", - сообщил специалист.

При этом доля именно отечественных сортов картофеля на внутреннем рынке будет незначительной, около 10-12%, из-за того, что их выращивают как раз мелкие фермеры. Для домохозяйств выращивание картофеля становится неприбыльным и трудоемким, говорит Фурдыга.

Специалист отметил, что Украине хватит собранного урожая. Прошлогодний рекордный импорт овоща в пределах 123 тысяч тонн Фурдыга объяснил засухой в 2024 году. Действительно, в 2024 году Украина собрала урожай картофеля на 4 млн тонн меньше предыдущего - 17,36 млн тонн против 21,36 млн тонн в 2023 году.

Из-за плохого прошлогоднего урожая, Украине пришлось импортировать в этом году картофель из Европы, кроме привычного импорта из Египта в феврале-марте. Более трети овоща в денежном эквиваленте поставила соседняя Польша.

В ближайшие месяцы цены на картофель, как и на другие овощи борщевого набора - морковь, свеклу, лук и капусту - будут оставаться невысокими, прогнозируют эксперты. Это объясняют нехваткой хранилищ для хранения этой продукции у фермеров.

