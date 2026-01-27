Эксперт назвала признак самого полезного картофеля

Отмечается, что этот овощ может быть кладезем антиоксидантов.

Картофель демонизируют сторонники низкоуглеводной диеты. На самом деле этот овощ очень благотворно влияет на организм, потому что содержит много полезных веществ.

Издание The take out пишет, что картофель содержит важные витамины, минералы, углеводы, клетчатку, а также антиоксиданты.

"Картофель связан с рядом преимуществ для здоровья, включая здоровье сердечно-сосудистой системы, снижение артериального давления, улучшение липидного профиля (холестерина), более высокое потребление питательных веществ и снижение маркеров воспаления", - говорит диетолог Эйвери Зенкер.

Однако не весь картофель одинаков. Один из признаков того, что некоторые сорта картофеля полезнее других, - это цвет его мякоти. Зенкер объяснила:

Картофель, продаваемый в магазинах, различается по питательной ценности в зависимости от цвета мякоти и сорта, причем картофель с желтой и фиолетовой мякотью обычно содержит больше определенных полезных веществ по сравнению с сортами с белой мякотью.

Однако Зенкер говорит, что трудно ранжировать картофель по питательной ценности, потому что некоторые сорта содержат больше одного питательного вещества, а другие - другого. По ее словам, чем бледнее мякоть картофеля, тем меньше в нем питательных веществ.

"Фиолетовый картофель имеет самое высокое содержание полифенолов и антиоксидантов, особенно антоцианов. Фиолетовый картофель содержит витамины и минералы, аналогичные другим сортам картофеля, но обычно в нем больше антиоксидантов", - указала Зенкер.

Исследование Колорадского государственного университета, опубликованное в Journal of Food Processing & Technology, показало, что фиолетовый картофель имеет уровень антиоксидантов, схожий с уровнем в чернике и гранатах. Эти фиолетовые и красные клубни, наряду с красными апельсинами, вишнями, сливами, баклажанами, красной капустой, красным луком, редисом и черной фасолью, богаты антоцианами, которые могут поддерживать здоровье сердца, мозга и кишечника.

Красные картофелины также содержат антоцианы.

"Красный цвет картофеля с красной мякотью указывает на высокую концентрацию полифенолов, в частности каротиноидов. Эти полифенолы обладают антиоксидантными свойствами, которые могут укрепить здоровье, уменьшая воспаление", - отметила Зенкер.

Сорта с оранжевой мякотью - сладкий картофель или ямс - богаты витамином А, причем один картофель обеспечивает почти вдвое больше рекомендуемой суточной нормы.

"Сладкий картофель содержит меньше крахмала и больше сахара, чем другие сорта картофеля. Он также, как правило, содержит больше растворимых волокон", - сказала она.

Желтый картофель содержит меньше полифенолов, чем фиолетовый, красный и оранжевый сорта, но все же больше, чем белый картофель, и в нем больше витамина C. Однако даже самый бледный картофель имеет свои преимущества. К примеру, он содержит значительное количество калия и магния.

"Белый картофель содержит больше хлорогеновой кислоты (тип полифенола), чем чашка кофе, который известен высокой концентрацией этого антиоксиданта. Хлорогеновая кислота связана со снижением риска рака, сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, инсульта, болезни Альцгеймера и Паркинсона", - подытожила Зенкер.

