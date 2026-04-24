В Украине начали продавать отечественную раннюю капусту: какие цены на старте сезона

Год назад, в конце апреля, цена на этот овощ была значительно выше.

В Украине в продажу поступили первые партии молодой капусты от отечественных аграриев. Оптовые цены на раннюю капусту урожая 2026 года колеблются в пределах 30–38 грн/кг.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что стоимость овоща в среднем на 39% ниже стоимости первых партий капусты в аналогичный период прошлого года.

На данный момент объемы украинской ранней капусты, вышедшей на рынок, невелики. В целом в этом году холодная и затяжная весна стала причиной задержки старта сезона продаж, поэтому он начался примерно на две недели позже, чем в прошлом году.

Видео дня

Также на украинском рынке предлагают к продаже импортную раннюю капусту из Северной Македонии. Цены на эту продукцию начали стремительно снижаться после поступления первых партий украинской капусты. Сейчас овощ из Северной Македонии стоит в среднем 40 грн/кг.

Цены на раннюю капусту в супермаркетах Украины

Молодая капуста из Албании продается в "Сильпо" по 64,9 грн/кг со скидкой.

Албанскую молодую капусту в Varus продают по 69,9 грн/кг.

В АТБ ранняя капуста от украинских производителей стоит 63,95 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние прогнозы

Аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов отметил, что Украина может существенно недосчитаться урожая абрикосов и персиков из-за зимних морозов и апрельских ночных заморозков. По его словам, в этом году ожидается их дефицит, а стоимость фруктов местами вырастет до 80%.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что молочные продукты в ближайшее время могут подорожать до 10%. Мясная группа останется более стабильной, цены на нее, если и вырастут, то в пределах 5-7%. Дешеветь будут только сезонные овощи – помидоры и огурцы.

