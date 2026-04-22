Украине грозит дефицит абрикосов и персиков, цены вырастут почти вдвое, – эксперт

Необычно холодная погода уничтожит половину урожая косточковых.

Потери урожая абрикосов в Украине в этом году, по ориентировочным оценкам, составят от 40% до 60%, а персиков – от 30% до 50% по сравнению со среднегодовым показателем. Об этом в комментарии УНИАН сообщил аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов.

"Ожидается существенное снижение урожайности в 2026 году из-за февральско-апрельских холодов, которые местами могут уничтожить более половины цветочных почек. Больше всего от этих погодных аномалий пострадают центральные и южные регионы Украины, где сады зацветают быстрее всего", – рассказывает эксперт.

По его словам, угроза дефицита высока, и хотя Украина рассчитывает на импорт, он не сможет полностью покрыть потребности рынка в случае значительного неурожая. В зависимости от уровня дефицита цены на абрикосы и персики вырастут от 20% до 80%.

"Основными странами-поставщиками, способными частично компенсировать нехватку, являются Турция (обеспечивает около 39% импорта), Греция, Испания и Молдова. Из-за ограниченного предложения ожидается ощутимое подорожание: при умеренном дефиците цены вырастут на 20-30%, а в худшем сценарии значительных потерь фрукты могут подорожать на 50-80%", – отмечает Миронов.

Специалист объясняет, что аномальный холод представляет критическую угрозу для раннецветущих косточковых (абрикосы и персики), поскольку они пробуждаются первыми.

"Наиболее уязвим является абрикос: понижение температуры до -1...-3°С в фазе цветения способно убить пестик цветка. Кроме того, холода ниже 10-12°С останавливают полет пчел, оставляя уцелевшие цветы неопыленными", – рассказывает аналитик.

Миронов акцентирует внимание на том, что решающее значение для урожая персиков и абрикосов в Украине имеет продолжительность морозов. Если заморозки кратковременные, то есть шансы спасти ситуацию.

"Во-первых, за короткое время ткани цветка могут не успеть промерзнуть полностью. Потеря до 10–20% цветков вообще не вредит, действуя как естественное прореживание плодов. Во-вторых, именно при кратковременных заморозках фермеры могут успешно применять активные методы спасения: задымление садов, мелкодисперсное или перемешивание воздуха. Если же холод держится несколько суток подряд, то эти методы становятся бессильными, и урожай неизбежно гибнет", – констатирует Миронов.

Цены на продукты в Украине – прогнозы экспертов

В Украине стремительно дешевеют огурцы, начали терять в цене и томаты. В то же время уменьшение запасов овощей борщевого набора в хранилищах – моркови, капусты – подталкивает цены на них вверх.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что стоимость помидоров и огурцов будет снижаться и в дальнейшем – так же, как будет расти стоимость борщевого набора. Цены на молочную группу могут в ближайшее время вырасти на 10%, а стоимость мяса – прибавиться на 5-7%.

