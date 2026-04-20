В Украине существенно изменились цены на некоторые овощи и фрукты: что и сколько стоит сейчас

Дорожают морковь и капуста, а огурцы стремительно дешевеют.

За прошедшую неделю оптовые цены на огурцы в Украине изменились наиболее радикально среди всех овощных позиций. Стоимость овоща упала со 130-205 до 80-130 грн/кг.

По данным проекта EastFruit, начали дешеветь и помидоры, которые сейчас отпускают по 155-170 грн/кг – предыдущая цена составляла 180-190 грн/кг. Также несколько потерял в цене сладкий перец – с 200-220 до 170-220 грн/кг.

В то же время сокращение запасов овощей борщевого набора в фермерских хранилищах ведет к их постепенному подорожанию. Так, сразу на 2 гривни выросла стоимость прошлогодней белокочанной капусты – с 2-8 до 4-10 грн/кг. Морковь подорожала с 10-13 до 12-14 грн/кг.

Цены на картофель в Украине остались неизменными – его продают по 6-11 грн/кг. В то же время в продаже появился молодой картофель, стоимость которого значительно выше – от 45 до 120 грн/кг.

За неделю также подешевели кабачки – со 125-135 до 115-125 грн/кг. Сильно просела нижняя планка цен на баклажаны, которые продавали по 190-210 грн/кг. Их новая цена – 110-180 грн/кг.

В фруктовом сегменте подорожали апельсины – теперь их отпускают по 65-140 грн/кг вместо 55-120 грн/кг. Еще существеннее выросли цены на гранаты – с 140-180 до 190-210 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – прогнозы экспертов

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что помидоры и огурцы точно будут дешеветь в ближайшее время – возможно, даже до уровня прошлогодних цен. Вместе с тем, он прогнозирует подорожание молочных продуктов в пределах 10%, а мясная группа может прибавлять 5-7% к своей стоимости.

При этом генеральный директор компании-экспортера меда Beehive Семен Гагарин заявил, что в настоящее время в Украине фиксируется дефицит меда, что может привести к сокращению его экспорта за рубеж на 10-20% и даже к частичной потере ключевых рынков.

