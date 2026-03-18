Аргентинское вино столкнулось с самым тяжелым кризисом за последние 15 лет

Некогда процветающая винодельческая отрасль Аргентины переживает самый серьезный кризис за последние 15 лет. Виноделы столкнулись с рекордно низким внутренним потреблением, сокращением экспорта и низкой урожайностью.

Издание The Washington Times пишет, что потребление вина в Аргентине упало до исторического минимума в 15,7 литра на человека в 2025 году, по данным Национального института виноградарства (INV). Для сравнения: в 1970 году аргентинцы потребляли до 90 литров на человека в год. Кроме того, по всей стране закрылись 1 100 виноградников, а площадь их сократилась на 3 276 гектаров.

Президент торговой группы Argentine Wine Corp Фабиан Руггиери объясняет это падение "резким снижением покупательной способности", начавшимся в 2023 году. По его словам, эта тенденция наиболее заметна среди потребителей со средним и низким доходом, которые традиционно употребляли вино ежедневно.

По мнению директора винодельни Altos Las Hormigas Федерико Гамбетта, кризис усугубляется изменением моделей потребления.

"Люди больше не потребляют вино массово", – сказал Гамбетта, отметив, что сегодня потребители ищут в своих покупках "целостность" и смысл.

В то время как старшее поколение предпочитало крепкие, полнотелые вина, молодые потребители отдают приоритет другим качествам, как "доступность, свежесть и легкость". Эти качества обычно присущи белым и розовым винам.

Международный рынок не приносит особого облегчения. По данным INV, Аргентина, занимающая 11-е место в мире по экспорту вина, в 2025 году зафиксировала падение экспорта до 193 млн литров – это снижение на 6,8% по сравнению с предыдущим годом и самый низкий объем с 2004 года.

Ругьери отмечает, что экспорт сдерживается проблемами с финансированием, высокими логистическими затратами и недостаточной конкурентоспособностью, вызванной внешними пошлинами. К примеру, Аргентина сталкивается с пошлинами от 10% до 20%.

Кризис европейского вина - последние новости

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на европейское вино, шампанское и другие спиртные напитки, если ЕС применит торговые ограничения на американские товары. Ведущие производители вина в Европе могут столкнуться с непомерными расходами.

Позже издание The Guardian писало, что потребление вина в мире в 2024 году упало до самого низкого уровня за более чем 60 лет. Представители индустрии обеспокоены по поводу новых рисков, связанных с пошлинами США.

