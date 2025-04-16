Потребление и производство падают почти на всех рынках, поскольку индустрия опасается смены поколений.

Потребление вина в мире в 2024 году упало до самого низкого уровня за более чем 60 лет. Представители индустрии обеспокоены по поводу новых рисков, связанных с пошлинами США.

Издание The Guardian пишет, что по данным Международной организации винограда и вина (OIV), продажи в 2024 году упали на 3,3% по сравнению с предыдущим годом и составили 214,2 млн гектолитров. В организации отметили, что это будет самый низкий показатель продаж с 1961 года. Производство также находится на самом низком уровне за более чем 60 лет, упав на 4,8% в 2024 году до 225,8 млн гектолитров.

Руководитель статистического отдела OIV Джорджио Дельгроссо заявил, что винная индустрия попала в "идеальный шторм", поскольку проблемы со здоровьем снижают потребление во многих странах, а экономические факторы усугубляют существующие проблемы.

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По данным OIV, сейчас потребитель платит за бутылку вина на 30% больше, чем в 2019-20 годах, а общее потребление с тех пор сократилось на 12%. В США, которые являются самым большим рынком вина, потребление упало на 5,8% до 33,3 млн гектолитров.

По словам Дельгроссо, пошлины Дональда Трампа могут стать "еще одной бомбой" для винной индустрии. Продажи в Китае остаются ниже уровня, существовавшего до пандемии Covid-19.

В Европе, на которую приходится почти половина всех продаж, потребление в прошлом году упало на 2,8%. Во Франции, одном из ключевых мировых производителей, в прошлом году было выпито на 3,6% меньше вина. Испания и Португалия оказались в числе редких рынков, где потребление выросло.

По данным OIV, на производстве сказались экстремальные экологические условия - осадки выше среднего уровня в одних регионах и засухи в других.

Италия заняла первое место в мире по производству вина с объемом 44 млн гектолитров, в то время как объем производства во Франции упал на 23% до 36,1 млн гектолитров, что является самым низким показателем с 1957 года. Италия также является крупнейшим экспортером вина, а торговля увеличилась благодаря популярности игристых вин, в частности, просекко.

Испания произвела 31 млн гектолитров, в то время как производство вина в США упало на 17,2% до 21,1 млн гектолитров, из-за сильной жары.

Винный кризис в Европе - последние новости

Просекко может навсегда исчезнуть с полок магазинов из-за изменения климата. Виноградники на склонах гор, где выращивают виноград для игристого напитка, подвержены риску деградации почвы. Кроме того, виноградники на склонах холмов в Италии, Португалии и Испании также являются самыми сложными в уходе.

Кроме того, президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на европейское вино, шампанское и другие спиртные напитки, если ЕС применит торговые ограничения на американские товары. Ведущие производители вина в Европе могут столкнуться с непомерными расходами.

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