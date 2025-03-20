США являются одним из самых крупных рынков для европейского вина.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на европейское вино, шампанское и другие спиртные напитки, если ЕС применит торговые ограничения на американские товары. Ведущие производители вина в Европе могут столкнуться с непомерными расходами.

Издание Associated Press пишет, что Италия, Франция и Испания входят в пятерку крупнейших экспортеров вина в США.

Габриэль Пикар, возглавляющий Французскую федерацию экспортеров вин и спиртных напитков, заявил, что 200%-ые пошлины станут "ударом молота" для французской промышленности, чей экспорт вина и спиртных напитков в США составляет 4,3 миллиарда долларов в год.

Видео дня

В Италии винная индустрия призывает к спокойствию, надеясь, что участники переговоров в Брюсселе и Вашингтоне смогут усмирить растущее торговое противостояние.

США - крупнейший винный рынок Италии, объем продаж которого за последние 20 лет увеличился в три раза. В прошлом году экспорт вырос почти на 7% и составил более 2,2 миллиарда долларов.

По словам Пьеро Мастроберардино, вице-президента национальной ассоциации виноделов Federvini, благодаря высоким продажам в ресторанах высокого класса американский рынок трудно заменить.

В январе американские партнеры Мастроберардино по импорту увеличили заказы примерно на 20%, предвидя возможные пошлины Трампа. Но увеличение заказов не сможет надолго компенсировать влияние пошлин, особенно таких высоких, сказал он.

Производители вина и эксперты отрасли в Испании разделяют опасения по поводу будущих пошлин.

По данным торговой группы, в прошлом году Испания была четвертым по величине экспортером вина в США по объему продаж и седьмым по объему. В прошлом году экспорт испанского вина в США вырос на 7%. По данным торговой группы, на винодельческую отрасль приходится около 2% от общего объема экономического производства страны.

Для испанских производителей кавы угроза введения американских пошлин особенно актуальна. США являются вторым рынком для игристого вина, которое может быть произведено только в Испании.

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европе ввести пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25%. В ответ ЕС объявил о пошлинах на американские товары в размере 28,33 миллиарда долларов.

При этом французское шампанское и итальянский сыр пармиджано - одни из европейских деликатесов, которые окажутся под ударом, если Трамп введет пошлины на импорт из ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: