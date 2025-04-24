От Австрии до Испании ни одно вино не было чистым от сверхстойких химикатов.

Бутылка вина в Европе может содержать токсичные химические вещества, которые не распадаются естественным путем. Виноделы активно используют различные пестициды.

Издание Politico пишет, что новое исследование обнаружило в европейских винах широко распространенное загрязнение трифторуксусной кислотой (TFA) - стойким побочным продуктом PFAS, группы промышленных химикатов. Ни одно из вин, произведенных за последние несколько лет в 10 странах ЕС, не оказалось чистым. В некоторых бутылках было обнаружено содержание веществ, в 100 раз превышающее уровень, обычно измеряемый в питьевой воде.

Виноделие является одним из самых интенсивных потребителей пестицидов в европейском сельском хозяйстве, особенно фунгицидов, что делает виноградники вероятным очагом накопления химических веществ. Виноград особенно уязвим к грибковым заболеваниям, что требует частого опрыскивания в течение всего вегетационного периода, в том числе с использованием некоторых продуктов, содержащих соединения PFAS.

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Исследователи обнаружили, что если в винах, собранных до 1988 года, TFA обнаружить было невозможно, то с тех пор уровень загрязнения неуклонно растет, достигая 320 микрограммов на литр в бутылках трех последних урожаев, что более чем в 3 000 раз превышает установленный ЕС предел содержания остатков пестицидов в грунтовых водах.

"Это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать", - сказал Хельмут Буртшер-Шаден из австрийской неправительственной организации Global 2000, возглавивший исследование. "Массовое накопление TFA в растениях означает, что мы, вероятно, потребляем гораздо больше "вечных химикатов" через пищу, чем предполагалось ранее".

Всего проанализировали 49 вин как обычные, так и органические. Хотя в органических винах концентрация TFA была ниже, но ни одно из них не было чистым. Особенно высокие показатели в винах из Австрии.

Европейское вино в опасности

Просекко может навсегда исчезнуть с полок магазинов из-за изменения климата. Виноградники на склонах гор подвержены риску деградации почвы. Кроме того, виноградники в Италии, Португалии и Испании также являются самыми сложными в уходе.

Кроме того, издание The Guardian писало, что потребление вина в мире в 2024 году упало до самого низкого уровня за более чем 60 лет. Представители индустрии обеспокоены по поводу новых рисков, связанных с пошлинами США.

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