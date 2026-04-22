У знаменитых аистов Одарки и Грицика появилось пятое яйцо: когда ждать птенцов

Исследователи надеются, что никакие факторы не помешают успешному высиживанию будущих аистиков.

У аистов Одарки и Грицика, обитающих в Национальном природном парке "Пирятинский" в Полтавской области и известных интересными историями, появилось пятое яйцо – таким образом, по словам специалистов, кладка завершена. Первые птенцы ожидаются в середине мая. Об этом сообщила исследовательница Ира Саражинская.

По ее словам, 21 апреля Одарка должна была "ответить" на главный вопрос этого сезона: будет ли в гнезде пятое яйцо.

"Интрига длилась недолго, поэтому все желающие (велась прямая трансляция с видеокамеры – УНИАН) смогли увидеть появление пятого яйца не около полуночи, а на несколько часов раньше. Как и во все предыдущие сезоны онлайн-наблюдений за этим гнездом, вечером Одарка снесла пятое яйцо", – отметила исследовательница.

По ее словам, первое яйцо появилось 13 апреля, второе – 15 апреля, третье – 17-го, четвертое – 19-го и пятое яйцо – 21 апреля. Все – поздно вечером.

Саражинская надеется, что погодные условия и другие факторы не помешают успешному высиживанию и появлению через месяц аистиков в гнезде.

Драма Одарки и Грицика – что известно

Как писал УНИАН, в Полтавской области, в Национальном природном парке "Пирятинский", произошла настоящая драма. Так, в марте к гнезду, где в прошлые годы жили аисты Грицик и Одарка, прилетел незнакомый самец, который устроил жилище по-своему. Впоследствии к нему присоединилась "девочка" и, таким образом, сформировалась пара аистов.

Но позже прилетела Одарка, которая прогнала самку и осталась с новым "возлюбленным". Однако затем прибыл Грицик, и из-за гнезда произошла драка – в гнезде остались прежние хозяева.

На днях стало известно, что 19 апреля Одарка снесла четвертое яйцо, в это время отец будущего малыша – Грицик – невозмутимо стоял на одной ноге и не сразу отреагировал на пополнение в гнезде.

