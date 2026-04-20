В ожидании птенцов: у знаменитых аистов Одарки и Грицика появилось уже четвертое яйцо

Интересно, что в этом году поведение "супругов" изменилось - они не только сидят рядом, но и "целуются".

У аистов Одарки и Грицика, обитающих в Национальном природном парке "Пирятинский" в Полтавской области, уже появилось четвертое яйцо. Об этом сообщила исследовательница Ира Саражинская.

По ее словам, поздно вечером 19 апреля Одарка снесла четвертое яйцо. Говорят, что это произошло около 22:00 - Одарка поднялась и "показала" четыре яйца. В то же время отец будущего потомства - Грицик - невозмутимо стоял на одной ноге и не реагировал на пополнение в гнезде.

"Только в 22:27 Грицик впервые взглянул на четвертое яйцо, а затем спокойно сел, чтобы продолжить высиживание кладки", - рассказала Саражинская.

Она не исключает, что может быть и пятое яйцо.

По словам исследовательницы, с 17 апреля началось высиживание кладки из трех яиц. С тех пор аисты высиживают яйца по очереди.

"Не так часто, но до появления яиц можно было увидеть, как аисты сидели рядом. Впервые это произошло в тот день, когда вернулся Грицик - 6 апреля. А еще сидели вместе ночью, хотя случалось это очень редко. Кстати, в прошлом году было такое интересное наблюдение: когда на яйцах сидел Грицик, то Одарка не садилась рядом с ним, а когда высиживала кладку Одарка, то Грицик устраивался и прижимался совсем близко к ней", - добавляет Саражинская.

Интересно, что в этом году поведение Одарки претерпело изменения - она не только садилась рядом с Грициком, но и "целовала" его, и эти проявления были взаимными, говорит исследовательница.

"Упоминание о поцелуях - это, конечно, художественный прием, а на самом деле имеет место аллопрининг - социальное поведение, когда одна птица чистит оперение другой. Считается, что такое взаимодействие не только улучшает гигиену, но и укрепляет связи в птичьей семье", - констатирует она.

Грицик и Одарка - что известно

Напомним, в этом году в Национальном природном парке "Пирятинский", что в Полтавской области, произошла драма. Сначала сформировалась пара аистов, которая поселилась в гнезде, где в прошлые годы жили Грицик и Одарка, - в марте в гнездо прибыл самец, который построил дом по-своему и наконец дождался своей подруги. Когда прилетела "девочка", у новых аистов сложились хорошие отношения, и они вели себя в гнезде, как настоящая влюбленная пара.

Однако впоследствии вернулась Одарка, которая прогнала самку и осталась с новым "возлюбленным", но вскоре прилетел и Грицик. Из-за "жилища" произошла настоящая драка. В результате в гнезде остались его прежние обитатели.

