Дождался 'второй половинки': в гнезде знаменитых Одарки и Грицька появилась пара аистов

Новичок обустроил "апартаменты" по своему усмотрению и дождался своей половинки.

В Национальном природном парке "Пирятинский", что в Полтавской области, образовалась пара аистов. Об этом сообщается на странице "Аист Грицько" в Facebook. Однако отмечается, что речь точно не идет о Грицьке, который жил здесь с Одаркой, – в прошлом месяце в "звездное" гнездо прибыла другая птица. Аист построил "домик" и наконец дождался своей подруги.

На видео и фото, опубликованных специалистами, можно увидеть, как ведет себя в гнезде пара влюбленных.

Как рассказала исследовательница Ира Саражинская, впервые новый аист появился 24 марта. Однако в гнезде он не задержался, не ночевал. Люди назвали его "условным Грициком", ведь птицу было трудно идентифицировать. С того дня он ежедневно возвращался, хотя и не чувствовал себя хозяином: перекладывал ветки и куда-то улетал.

Впервые новичок остался ночевать в гнезде 28 марта, а на следующий день начал приносить строительные материалы (сено, листья и ветки) и создавать "апартаменты". Время от времени он прихорашивался, ухаживая за оперением, и делал зарядку, чередуя это с сидением в гнезде. Тогда исследователи пришли к выводу: это точно не Грицько.

Саражинская констатирует: очень интересно наблюдать за особенностями искусства гнездостроения, потому что в этом году все происходило совсем не так, как в предыдущих сезонах.

"Не раз вспоминался Грицько, который в 2023 и 2024 годах приносил в гнездо полиэтиленовые пакеты, перчатки, малярную ленту и другой мусор, который удавалось найти. В 2025 году гнездо было очень аккуратным, обустроенным исключительно из природных строительных материалов, но тогда ни Одарка, ни Грицик не были столь активными "строителями", как аист в этом году", – констатирует исследовательница.

Наконец вечером 2 апреля "новичок" встретил свою половинку, которую он ждал 10 дней в гнезде.

"Он и она... Чтобы продолжился аистиный род, продолжилась жизнь. И были пирамиды. И сложилась пара. И мы уже знаем, кто же так упорно обустраивал гнездо, ведь пирамиды подсказали. И все увидели, что прилетела она, а он ее радостно принял в гнезде. А дальше, наверное, будет первое яйцо через неделю. Если природа не решит удивлять новыми сценариями событий в гнезде", – отметила исследовательница.

История Одарки и Грицька - что известно

Как писал УНИАН, за аистами Грициком и Одаркой в прошлом году наблюдали многие украинцы. Особенно люди беспокоились, когда Грицик лишился своего пятого птенца. По словам специалистов, когда у аистов много птенцов, у птиц срабатывает естественный отбор, когда выживает сильнейший. Этот маленький аист, который впоследствии получил кличку Катруся, был самым слабым в выводке, поэтому отец решил избавиться от него – отнес на расстояние 100 м от "дома" и бросил в кукурузном поле. Однако специалисты быстро нашли птенца и оказали необходимую помощь.

Уже 22 марта 2026 года в Национальный природный парк "Пирятинский" на Полтавщине прилетел первый аист, но это был не Грицик и не Одарка. Этот аист провел в гнезде полторы минуты, переложил веточку и улетел куда-то дальше.

