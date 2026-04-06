Ссора из-за дома: звездные Одарка и Грицик вернулись домой и выгнали соперников из гнезда

Пока Квитка осталась одна, и ее заметили возле другого гнезда.

К известному гнезду на Полтавщине, где образовалась новая пара аистов – Квитка и Лель, вернулись прежние обитатели гнезда – Грицик и Одарка. Из-за "жилья" произошла настоящая драка, сообщила исследовательница Ира Саражинская.

Драка за гнездо

Одарка вернулась в гнездо в национальном природном парке "Пирятинский" на Полтавщине накануне, 5 апреля.

"Вполне прогнозируемо, что она отвоевала его у пары аистов, которая образовалась здесь 2 апреля – недолго Лель и Квитка были вместе в этом гнезде. Не сработала гармоничность пары и их слаженность, хоть они и были, как иголка с ниткой. Молодая и неопытная Квитка испугалась более сильной Одарки. Несколько раз Лель улетал из гнезда за Квиткой, однако она так и не вернулась, чтобы еще раз встретится с соперницей", – рассказала Саражинская.

Она объясняет, что действия Одарки вполне понятны – это ее гнездо, в котором она успешно вырастила несколько поколений птенцов. Она вырастила 5 аистят в 2023 году, 3 – в 2024 и 4 аистенка – в 2025 году. Хозяйка боролась за него даже с Лелем и отстояла свою "собственность". Впоследствии с Одаркой в гнезде остался Лель, добавила исследовательница. Они "склекотались", и таким образом образовалась новая пара. Квитка пока осталась в одиночестве, но была замечена в пустом гнезде Проценко.

Возвращение Грицика

Однако сегодня история продолжилась – 6 апреля, около 12:30, к гнезду прилетел и Грицик.

"Вернулся тот, кого так ждали… Тот, кто должен был решать вопрос о дальнейшей судьбе и Одарки, и Леля, и Квитки… Уверенно, смело, мощно, с размахом залетел Грицик в гнездо, чтобы отстаивать свое, сражаться за свое, остаться в своем. Нападение, драка, противостояние...", – рассказала исследовательница.

Она пояснила, что аисты всегда отчаянно сражаются за родной дом, и сегодня это продемонстрировали самцы Лель и Грицик, который победил конкурента. Сейчас, добавляет Саражинская, у Леля есть шанс вернуться к Квитке, с которой до возвращения хозяев у него была гармония и согласие.

Как писал УНИАН, ранее в национальном природном парке "Пирятинский" в Полтавской области сформировалась пара аистов, которая поселилась в гнезде, где в прошлые годы жили Грицик и Одарка. Сначала, в марте, в "звездное" гнездо прибыл самец, который перестроил дом и наконец дождался своей подруги. Когда прилетела "девочка", по словам специалистов, у новых аистов сложились хорошие отношения, и они вели себя в гнезде, как настоящая влюбленная пара.

