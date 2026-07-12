Шпионы российского ГРУ уже два года поставляют своим военным микрочипы из Японии, - NYT

Россия смогла наладить путь по обходу санкций для поставок критически важного военного оборудования из Японии.

Российская военная разведка через подставных лиц активно закупает оружейные компоненты в Японии, включая микрочипы, передатчики и станки. При этом до 90 процентов российских ракет и беспилотников содержат японские компоненты. В частности, японские компоненты были найдены в остатках ракеты, которая разрушила подъезд многоэтажки в Киеве, когда погибли 24 человека. Об этом идет речь в расследовании New York Times.

Издание пишет, что российские спецслужбы используют слабые законы Японии о шпионаже, переместив усилия на это направление после того, как их шпионов из стран Запада массово выслали после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Источники издания считают, что такой доступ к технологиям во многом дает России возможность продолжать войну.

Журналисты раскрыли, что в Токио работает секретное подразделение российской военной разведки, известное как 20-е управление. Его офицеры, выдавая себя за дипломатов или бизнесменов, занимаются покупкой или кражей военной техники и ее контрабандой в Россию.

Видео дня

Как работает 20-е управление ГРУ в Японии

В Токио работает офис российского "Аэрофлота". По данным издания, с 2024 года среди его сотрудников значится Максим Владимирович Фильченков - и это опытный офицер российской военной разведки, ГРУ. Его задача, пишут журналисты, находить в Японии нужное оборудование и компоненты, а затем подбирать пути для его доставки в РФ.

Одним из таких путей является доставка товаров через Вьетнам. В транспортировке грузов задействованы посредники из Японии и российская компания, которая формально занимается фармацевтической деятельностью. При этом основатель компании неоднократно появлялся на фотографиях рядом с российским диктором Владимиром Путиным и высказывался в поддержку войны против Украины.

Реакция дипломатов и самой Японии

Издание пишет, что многие правительства предупреждали Японию о контрабанде технологий в Россию. Только Украина в апреле 2025 года направила в Министерство иностранных дел Японии восемь официальных дипломатических писем с предупреждениями. В письмах описывались доказательства наличия японских компонентов в российском оружии и военной технике, включая баллистические ракеты, которое использовалось против гражданских лиц. Список японских компонентов включал печатные платы, передатчики и полупроводники. Это продукция крупнейших японских компаний Nippon Electric Corporation, Panasonic, Toshiba.

Компании отрицают сотрудничество с РФ. В Nippon уточнили, что найденное оборудование уже устарело. При этом правительство Японии продолжает расширять санкционный список фирм, которые сотрудничали с РФ.

Япония и Россия - больше новостей

Напомним, что на фоне масштабного топливного кризиса Россия пыталася купить в Японии авиационный керосин. Однако Япония ввела запрет на поставки топлива в РФ, который включает поставки через третьи страны и поставки путем перевалки с судна на судно в море.

Вас также могут заинтересовать новости: