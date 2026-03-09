В Одесской области нашли десятки голубых членистоногих: почему они нежелательные 'гости'

На побережье Черного моря, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) нашли более двух десятков голубых крабов - инвазивный вид попал в Украину, по всей видимости, из Америки. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Иван Русев, доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка.
"В феврале 2026 года после штормов на побережье Черного моря в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" работники нацпарка и местные жители периодически находили голубых крабов. На сегодняшний день на побережье Черного моря в нацпарке уже найдено в общей сложности 20 крабов и останки двух", - отметил ученый.
Он подчеркивает, что на самом деле выбрасывает голубых "пришельцев" значительно больше, поскольку ими и днем и ночью питаются хищные животные - исследователи просто не всегда успевают увидеть этих крабов и зарегистрировать в общей статистике.
По словам Русева, кроме голубого краба море выбросило и много других видов крабов: травяных, каменных, фиолетовых, плавунцев.
Ученые относят голубого краба к так называемым видам-вселенцам - организмам, которые появляются в новых для себя экосистемах. Его естественный ареал охватывает атлантическое побережье Америки - от Канады до Аргентины.
Считается, что в Черное море этот вид попал вместе с балластными водами судов. Другая вероятная версия – постепенная миграция через Средиземное и Мраморное моря, где голубой краб уже успел закрепиться.
Наиболее благоприятными условиями для него являются лиманы и мелководные прибрежные зоны с невысокой соленостью. Именно такие природные условия характерны для северо-западной части Черного моря, что может способствовать дальнейшему распространению вида.
Несмотря на свою красоту, в частности яркие голубые клешни, и вкусное мясо, в Украине он не очень желанный "переселенец". В частности, голубой краб значительно больше и агрессивнее аборигенных черноморских видов – травяного, каменного и плавунца. Из-за этого он может вытеснять их из естественной среды. Этот вид питается моллюсками, мелкой рыбой, водорослями и другими организмами – такой рацион способен нарушить существующий баланс между представителями местной флоры и фауны. Последняя пара его ножек имеет сплющенную форму, похожую на весла, что делает краба отличным пловцом и позволяет ему быстро перемещаться в воде.
Кроме того, специалисты отмечают, что "пришелец" хорошо переносит низкий уровень кислорода в воде и значительные колебания солености. Именно поэтому Черное море может стать для него благоприятной средой для дальнейшего расселения.
Обитатели водоемов и побережья
