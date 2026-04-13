Саудовская Аравия создала в сердце пустыни реку с цветущими берегами: как это удалось

Саудовская Аравия превратила очищенные сточные воды своей столицы Эр-Рияда в полноводную реку через 120-километровую долину Вади-Ханифа в центре Аравийской пустыни, создав живой зеленый коридор, который теперь поддерживает десятки видов птиц и рыб.

Как пишет Ecoticias, Эр-Рияд ежедневно направляет в канал, идущий через долину Вади-Ханифа, около 1 миллиона кубических метров воды из смеси грунтовых и очищенных вод, что составляет в среднем примерно 410 кубических футов в секунду.

Природная очистка, а не только бетон

Превращение сточных вод в постоянный поток – это не только трубы и насосы. Программа реконструкции использует естественный, нехимический подход к очистке, основанный на солнечном свете и кислороде для поддержания микроорганизмов и водорослей.

На практике это означает изменение формы водотоков, чтобы вода могла очищаться по мере движения. Открытый канал длиной 57 километров, укреплен скальными образованиями и плотинами для очистки воды и обеспечения ее круглогодичного движения.

Также существует специальная инфраструктура для биологической очистки, включая станцию ​​площадью более 100 000 квадратных метров, которая использует 140 водосливных ячеек и аэрацию для повышения содержания кислорода и снижения уровня загрязняющих веществ.

Новый оазис означает появление новых видов

Были проведены масштабные работы по восстановлению растительности, включавшие посадку десятков тысяч пустынных деревьев и тысяч пальм, что помогает стабилизировать берега и расширить тень в городе.

В исследовании биоремедиационного комплекса Вади-Ханифа были зафиксированы наблюдения 15 видов птиц и 9 видов рыб, а также амфибий и рептилий, что свидетельствует о том, как быстро могут формироваться пищевые цепи вокруг очищенной городской воды.

Очищенная вода не означает отсутствие риска

В рецензируемом исследовании 2024 года, опубликованном в журнале PLOS ONE, оценивались изменения качества воды в зависимости от местоположения и условий. Авторы сообщили, что сигналы загрязнения различаются по всей долине: повышенный уровень аммиака и некоторых тяжелых металлов указывает на органическое и промышленное загрязнение в определенных районах, а фекальные бактерии-индикаторы свидетельствуют о влиянии сточных вод или сельскохозяйственных стоков.

Ранее УНИАН рассказывал об уникальном экологическом эксперименте, проведенном в Китае. Десятки тысяч деревьев были высажены вокруг чрезвычайно засушливой пустыни Такла-Макан на северо-западе страны, превратив ее внешний край в чистый поглотитель углерода, который забирает больше углекислого газа, чем выделяет.

