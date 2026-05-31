Нигде в Европе такого нет: ученые признались, чем их удивил Каховский лес

За три года долина превратилась из пустыни в очень сложную экосистему.

На месте бывшего Каховского водохранилища за три года после подрыва плотины сформировалась новая экосистема, которая продолжает стремительно развиваться. Как рассказала изданию LB.ua ботаник Анна Куземко, территория, которая в первые месяцы после катастрофы напоминала пустыню, сейчас превратилась в большой природный комплекс с вербовыми лесами, кустарниками, болотными группами и все более богатым животным миром.

По словам Куземко, летом 2023 года осваивать освободившуюся от воды территорию начали лишь 11 видов растений-пионеров. В конце 2025 года ученые уже зафиксировали более 340 видов, и их количество продолжает расти. Во время геоботанических обследований на отдельных участках площадью 10 на 10 метров исследователи находили более 50 видов растений, что является очень высоким показателем видового разнообразия для подобных лесов.

Вместе с вербами активно распространяется тамарикс, который формирует кустарниковый ярус и придает местному ландшафту средиземноморские черты. Ученые также отмечают зарастание раковинных отложений аборигенными видами растений и постепенное освоение даже самых сложных для жизни участков.

В то же время все более заметной становится роль животных. Если раньше главными "колонизаторами" были растения, семена которых переносил ветер, то теперь распространению многих видов способствуют насекомые и другие животные. По словам зоолога Алексея Василюка, молодой лес быстро заселяется новыми обитателями. Исследователи находят следы лисиц, шакалов и хорьков, а у водоемов регулярно наблюдают многочисленных прибрежных птиц, среди которых есть и редкие виды.

Особое впечатление на ученых произвел птичий мир новой экосистеми. Как рассказывает Василюк, вербовые заросли буквально наполнены пением соловьев.

"Думаю, в Европе такого леса соловьев больше нет. И это потрясает", – отметил он.

По данным дистанционного моделирования, уже около 75% долины бывшего Каховского водохранилища покрыто сплошной растительностью. Основу составляют вербовые леса и тростниковые сообщества. Именно первые три месяца после разрушения Каховской ГЭС, отмечают исследователи, в значительной степени определили будущий облик этой территории.

Исследователи также изучают углеродный баланс новой экосистемы. По их наблюдениям, молодой лес уже сформировал собственный микроклимат и активно взаимодействует с почвой. "Речь идет уже не просто о зарослях, а об экосистеме, в которой сформировались определенные связи", – отмечает старший научный сотрудник Института ботаники Александр Полищук.

Несмотря на сложные условия вблизи линии фронта, ученые продолжают экспедиции и уже обсуждают перспективы международного признания этой территории. По словам Анны Куземко, бывшее Каховское водохранилище потенциально может претендовать на статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный природный и культурный ландшафт, возникший в результате одной из крупнейших экологических катастроф современной Украины.

Как писал УНИАН, ученые критикуют идею восстановления Каховского водохранилища после изгнания оккупантов с юга Украины. Так, ботаник Иван Мойсиенко считает, что восстанавливать Каховскую ГЭС в советском формате нецелесообразно, поскольку это инфраструктурный проект середины ХХ века, который создал экологически бедную систему водохранилища и негативно повлиял на регион.

Ученый подчеркнул, что после разрушения плотины на территории бывшего водохранилища формируется гораздо более разнообразная природная мозаика с реками, озерами, болотами и лугами, а биоразнообразие стремительно растет. По мнению эколога, вместо большого водохранилища следует развивать современные системы водоснабжения и орошения, включая локальные водоемы, что позволило бы совместить потребности людей и восстановление природных экосистем.

