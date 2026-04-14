Ученые обнаружили на дне океана загадочные бочки, окруженные странными белыми кольцами

Их окружают "зоны смерти".

Ученые провели исследования масштабной подводной свалки на дне океана у побережья Лос-Анжелеса и выявили странные бочки, окруженные белыми кольцами. Как пишет dailygalaxy.com, вокруг этих бочек сформироввлись зоны, в которых большинство форм морской жизни просто не могут выжить.

В период между 1930-ми и началом 1970-х годов различные виды отходов регулярно сбрасывались в море, включая химические отходы, побочные продукты нефтедобычи, а также радиоактивные материалы и военные взрывчатые вещества.

В 2020 году глубоководные исследования обнаружили большое количество бочек, разбросанных по дну океана. В ходе последующих экспедиций было обнаружено около 27 000 объектов бочкообразной формы и более 100 000 обломков.

Щелочные отходы как главный подозреваемый

В течение многих лет ученые подозревали, что многие из этих бочек содержали ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан, или дуст), ныне запрещенный пестицид. Однако новые анализы отложений говорят об обратном.

Согласно исследованию в PNAS Nexus, ученые не обнаружили увеличения концентрации ДДТ вблизи исследованных бочек. Вместо этого, три бочки, окруженные видимыми белыми ореолами, показали чрезвычайно высокий уровень pH - около 12 - в близлежащих отложениях. Это указывает на присутствие едких щелочных отходов, а не остатков пестицидов.

Точный химический состав остается неустановленным, хотя в исследовании отмечается, что как производство ДДТ, так и нефтепереработка могут приводить к образованию щелочных побочных продуктов.

Белые ореолы выявляют экстремальные химические очаги

Необычные белые кольца, наблюдаемые вокруг многих бочек, теперь объясняются химическими реакциями, вызванными утечками отходов. В исследовании отмечается, что щелочной материал реагирует с магнием в морской воде, образуя брусит – минерал, создающий коркообразный слой. Со временем этот минерал растворяется, поддерживая высокую щелочность в осадке и вызывая дальнейшие реакции, которые приводят к образованию отложений карбоната кальция, видимых в виде бледных ореолов.

Исследователи подсчитали, что примерно треть наблюдаемых бочек имеют такие особенности.

Морская жизнь под угрозой

Образцы осадка, взятые возле бочек с белыми ореолами, показали очень мало микробной ДНК, что говорит о том, что большинство организмов просто не могут выжить в такой щелочной среде. Исследователи обнаружили несколько специализированных бактерий, похожих на те, которые живут в глубоководных гидротермальных источниках или щелочных горячих источниках. Эти микробы приспособлены к экстремальным условиям, но они составляют лишь крошечную часть морской жизни.

Что особенно бросается в глаза, так это длительность этих последствий. Даже спустя более 50 лет отходы все еще влияют на окружающую среду.

Ранее ученые обнаружили крайне тревожные изменения на дне океана, которые произошли всего за 10 лет наблюдений. Исчезают ключевые виды, которые помогают перерабатывать питательные вещества, а вместе с ними и баланс жизни на морском дне, и это может быть признаком более масштабного экологического кризиса.

