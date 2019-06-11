В Киеве хотят построить большой мусороперерабатывающий комплекс

По информации КГГА, Киев имеет четкие планы постепенного отхода от технологии захоронения как от устаревшей и экологически опасной методики.

В Киеве планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса, который будет иметь общую мощность переработки 700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки мусора.

Читайте такжеВ Минобразования призвали украинцев учиться сортировать мусор

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

«Киев готовит собственный региональный план управления отходами, который станет комплементарным Национальной стратегии обращения с отходами. Столица планирует построить мусороперерабатывающий комплекс, который будет иметь общую мощность переработки 700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки», - сказано в сообщении.

По словам Пантелеева, Киев имеет четкие планы постепенного отхода от технологии захоронения как от устаревшей и экологически опасной методики.

«В октябре 2017 были принята Национальная стратегия обращения с отходами, в феврале 2019 - Национальный план. Обновленная законодательная база работает всего несколько месяцев. Тем не менее, город Киев готовит собственный региональный план управления отходами для Киева. Это комплексный документ, который согласовывается с Минрегионом и Минприроды», - цитирует пресс-служба Пантелеева.

Пантелеев также заявил, что, учитывая состояние полигона твердых бытовых отходов № 5 возле села Подгорцы Киевской области, в Киеве отобраны потенциальные земельные участки для размещения завода механико-биологической обработки и начато проектирование.

Как сообщал УНИАН, по данным столичных властей, 67% твердых бытовых отходов, образующихся в столице, захораниваются на полигонах №5, №6 и других, 23% утилизируются на заводе «Энергия», еще 10% сортируются и перерабатываются.

В феврале этого года Кабинет министров утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года.

Нацпланом предусмотрено 300 полигонов, при том, что в Украине их сейчас более шести тысяч.

В 2017 году Кабмин принял Национальную стратегию управления отходами, которая определяет политику управления всеми видами отходов до 2030 года.

Стратегия предусматривает снижение уровня захоронения бытовых отходов с 95% до 30% и минимизацию общего объема отходов, подлежащих захоронению, с 50% до 35%.