Языковед раскрыл истинное богатство украинского языка.

Украинский язык богат колоритными словами и выражениями, но в наше время их все реже можно услышать в живом общении. Языковед Александр Авраменко рассказал, что означают, например, слова "либонь" и "знічев'я".

"Либонь - это то же, что "мабуть", "можливо", - объясняет Авраменко.

Для примера он приводит стихотворение Лины Костенко, где с помощью слова "либонь" поэтесса ловко избегает тавтологии в соседних строках:

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"Вже почалось мабуть, майбутнє.

Оце, либонь, вже почалось…

Не забувайте незабутнє,

воно вже інеєм взялось!"

Что касается слова "знічев'я", то оно означает "ни с того, ни с сего", то есть "без причины".

"Друзья, колоритные слова "либонь", "знічев'я" и подобные согревают, потому что они - родные. Не забывайте их", - отмечает Авраменко.

Другие интересные уроки от языковеда Авраменко

Как писал УНИАН, если российский шпион таки сможет произнести слово "паляниця", можно спросить его, как называется "горбушка" этой паляницы. К сожалению, даже не все украинцы знают правильное слово.

Также мы рассказывали, как сказать на украинском "угнали автомобиль". Неудачная калька из русского языка не нужна, ведь есть полноценный заменитель в украинском языке.

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