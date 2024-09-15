Если российский шпион таки смог сказать "паляниця", можно спросить его, как называется "горбушка" этой "паляниці".

Паляныця - не только пароль для определения своих и популярный интернет-мем. Это еще и разновидность традиционного украинского хлеба с вкусной хрустящей горбушкой. Хотя нет, не горбушкой! Языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно называть по-украински самую вкусную часть хлеба.

"Нет друзья, не "горбушка". Это россиянизм. На украинском ломтик от не начатого края хлеба называют словами "окраєць" или "цілушка", - объясняет языковед.

Кстати, Авраменко также объяснил, почему же россиянам не удается правильно произносить слово "паляниця". На самом деле главная для них сложность заключается в том, что в русском языке просто не существует слов, где встречается смягченный звук "ц". Поэтому и получается у них "паляніцА", а не "паляницЯ". То же самое со словами "криниця" и "Укрзалізниця", которые являются сверхсложными для русскоязычной челюсти.

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Другие интересные уроки от языковеда Авраменко

Как писал УНИАН, слова "уйти", "уїхати" и "угнати" являются довольно неуклюжими попытками калькирования из русского языка. Каждое из этих слов имеет свою элегентную форму или заменитель в украинском языке.

Также мы рассказывали, как правильно говорить - ріка или річка. На самом деле, размер самого водоема здесь ни при чем. Авраменко объяснил, как правильно называть такие природные объекты.

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