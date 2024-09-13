Неудачная калька с русского языка не нужна, ведь есть полноценный заменитель в украинском языке.

Борьба с русизмами в украинском языке не прекращается. Языковед Александр Авраменко рассказал, что не так со словами "уйти", "уїхати" и "угнати".

Он отметил, что все эти слова являются неудачной калькой из русского языка. Поэтому правильно будет говорить "поїхати", а не "уїхати". "Друзі не "уїхали" на море, а "поїхали", - приводит он пример использования этого глагола.

Та же история со словом "уйти". "Ми не "уйшли" в кіно, а "пішли" в кіно", - объясняет языковед.

Что касается слова "угнати", то, как пояснил Авраменко, автомобиль могут "украсти", но не "угнати".

"Отже не уйшов у відпустку, а пішов. Не улетів в Одесу, а полетів. Не уїхав на роботу, а поїхав, - приводит он еще несколько примеров.

Другие советы от языковеда

Как писал УНИАН, в украинском языке существуют одновременно и "ріка", и "річка". Но использовать их надо правильно.

Также мы рассказывали, как правильно сказать слово "челюсть" на украинском языке.

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