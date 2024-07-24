За 10 лет почти на треть выросло количество тех, кто общается на украинском дома - с 50 до 70, 5%

Почти 70% украинцев свободно владеют украинским языком и лишь 0,5% вообще его не понимают.

Согласно опросу, проведенному социологической службой Центра Разумкова, 69,5% респондентов ответили, что свободно владеют украинским языком. 27% отметили, что их уровня владения украинским языком достаточно для общения на бытовом уровне, но им трудно говорить на специальные темы. Еще 2% плохо понимают украинский язык и для них является проблемой общаться на нем, а 0,5% - что вообще не понимают украинский язык.

При этом украинский язык родным назвали 78% опрошенных. В 2006 году таких было 52%, в 2015 - 60%, в 2017- 68%. 13% опрошенных ответили, что и украинский, и русский в одинаковой степени являются для них родными (в 2006 году такой ответ дали 16% респондентов, в 2015 ˗ 22%). Доля тех, кто назвал родным русский язык, составляет 6% (в 2006 таких было 31%, в 2015 - 15%).

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По данным опроса, разговаривают дома только или преимущественно на украинском 70,5% опрошенных (в 2006 - 46%, а в 2015 - 50%). При этом только или преимущественно на русском общаются дома 11% опрошенных (в 2006 - 38% в 2015 - 24%). Разговаривают примерно в одинаковой степени на украинском и русском 18% (в 2006 -15%, в 2015 -25%).

Опрос показал, что общаются за пределами дома (на работе, учебе) только или преимущественно на украинском 72% опрошенных (2015 - 46%, 2023 - 65%), только или преимущественно на русском - 8% опрошенных (2015 - 24%, 2023 - 8%). Разговаривают вне дома в равной степени на украинском и русском 20% (2015 - 29%, 2023 - 26%).

75,5% респондентов ответили, что более престижно разговаривать среди их друзей и коллег по работе или учебе на украинском языке, а 6% - на русском. При этом 16% ответили - "безразлично на каком". В 2015 году эти показатели составляли соответственно 43%, 21,5% и 29%.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года в рамках Программы содействия общественной активности "Долучайся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой Pact в Украине.

Людей опрашивали методом face-to-face проводилось на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В школах Германии появится украинский язык

Со следующего учебного года в школах земли Гессен (Германия) планируют начать изучение украинского языка как второго иностранного. Frankfurter Allgemeine Zeitung в материале отмечало, что это первая федеральная земля Германии, которая решила пойти на такой шаг.

Отмечается, что в тестовом этапе примут участие первые школы страны, где учится много украинских учеников. Выбрать предложение могла и молодежь без украинских корней.

В Гессене учится около 20 тысяч студентов из Украины. Кроме того, в школах работают более 300 украинских учителей.

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