В самом популярном мессенджере в мире появилась возможность блокировки чатов с помощью пароля.

В самом популярном мессенджере в мире появилась функция блокировки чатов с помощью пароля. Упоминание опции нашли в свежей бета-версии WhatsApp.

Ранее мессенджер уже добавил опцию для защиты отдельных чатов нативной блокировкой самого смартфона, то есть паролем или биометрией. Теперь же защита будет усилена.

Новая версия WhatsApp предлагает добавить собственный код-пароль или биометрию для заблокированных переписок. Отмечается, что это совершенно новый уровень защиты чатов: теперь их не сможет прочесть даже тот, кто получил доступ к самому смартфону. Вдобавок заблокированные чаты выводятся в отдельный раздел, который можно будет открыть только при вводе пароля.

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К слову, конкурирующий мессенджер Telegram, который очень популярен среди украинцев, по сути, не предоставляет никаких других вариантов для обеспечения безопасности чатов, за исключением полной блокировки доступа к приложению.

Новую опцию для защиты чатов уже добавили в бета-версию WhatsApp, и включат для всех в одном из ближайших обновлений.

Напомним, в прошлом месяце WhatsApp анонсировал глобальный запуск каналов, в том числе в Украине. В отличие от того же Telegram, в WhatsApp каналы вынесены в отдельную вкладку, а пользователи могут искать самые интересные из них по фильтрам.

Вскоре в мессенджере появятся и другие новые фишки. Например, поддержка нескольких аккаунтов на одном устройстве и аналог ChatGPT с Midjourney. Пользователи смогут задавать вопросы и спорить с ботами, генерировать стикеры и картинки прямо внутри мессенджера.

Как сообщал УНИАН, вскоре мессенджер WhatsApp престанет работать на старых смартфонах. Несмотря на то, что это довольно старые устройства, речь все равно идет о миллионе пользователей.

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