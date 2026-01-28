Миф о вреде сидения разрушен: сидячий образ жизни может быть полезным, но есть условие

Принято считать, что сидячий образ жизни неизбежно ведет к угасанию когнитивных функций, но все не так просто.

Фразу "сидение – это новое курение" мы слышим постоянно, и она уже успела стать аксиомой здорового образа жизни. Нас приучили думать, что любая минута, проведенная в кресле или на диване, неизбежно приближает старость организма. Исследования давно связывают длительное сидение с когнитивным спадом.

Но новая научная работа усложняет эту картину, предполагая, что влияние малоподвижного поведения на здоровье мозга зависит от того, как именно человек проводит это время – в частности, является ли сидение "активным" или "пассивным", пишет Inc.

Работа, опубликованная в Journal of Alzheimer’s Disease, изучает взаимосвязь между сидением и когнитивным здоровьем. Более 55 миллионов человек во всем мире в настоящее время живут с деменцией, включая болезнь Альцгеймера, при этом ежегодно регистрируется почти 10 миллионов новых случаев.

В то время как прошлые исследования связывали малоподвижный образ жизни с когнитивным упадком, многие из них рассматривали сидение как единый, однородный вид деятельности. Это же исследование использует более нюансированный подход, проводя различие между активным сидением (например, чтение или игры) и пассивным сидением (например, просмотр телевизора), чтобы лучше понять, как различные виды малоподвижного поведения влияют на мозг.

Методология

Исследователи проанализировали данные из восьми электронных баз данных – EMBASE, Web of Science, PsycINFO, CINAHL, Medline, SPORTDiscus, PubMed и Scopus – с момента их создания до сентября 2024 года. Они провели систематический обзор 85 исследований, рассматривающих типичные сидячие занятия в естественных, повседневных условиях, а не структурированные программы, специально разработанные для стимуляции когнитивных функций.

Выводы - не всякое сидение одинаково

"Тип сидения действительно имеет значение. Эти результаты показывают, что маленькие повседневные выборы – например, почитать книгу вместо просмотра телевизора – могут помочь сохранить здоровье мозга по мере старения", – заявил исследователь в области общественного здравоохранения и соавтор работы Пол Гардинер.

В ходе анализа многочисленных исследований Гардинер и его коллеги обнаружили, что активное сидение – включая чтение, карточные игры и использование компьютера – неизменно ассоциировалось с лучшим когнитивным здоровьем. Эти виды деятельности были связаны с улучшением исполнительных функций, эпизодической и рабочей памяти.

Пассивное сидение , напротив, почти всегда было связано с негативными когнитивными последствиями. Такие занятия, как просмотр телевизора, где человек отключается и физически, и ментально, были связаны с более низкой когнитивной производительностью и повышенным риском деменции.

Хотя физические упражнения остаются необходимыми для здоровья мозга, полученные данные свидетельствуют о том, что ментальная вовлеченность тоже важна – и для этого не обязательно вставать со стула. Активная работа мозга в сидячем положении все же может принести значимую когнитивную пользу.

Гардинер и его коллеги надеются, что полученные результаты послужат основой для будущих исследований и добавят нюансов в существующие рекомендации по общественному здравоохранению. Вместо того чтобы фокусироваться исключительно на сокращении времени сидения, они предлагают делать акцент на разнице между пассивным и активным малоподвижным поведением, давая людям возможность делать более осознанный выбор.

"Советы по здоровью могут сместиться от простого призыва "сидеть меньше" к поощрению более ментально активных занятий во время сидения. Это может помочь людям внести простые, реалистичные изменения в жизнь, которые поддержат долгосрочное здоровье мозга и потенциально снизят риск деменции", – отметил Гардинер.

