Есть много способов повлиять на свой внешний вид, но время возьмет свое.

Каждый хочет оставаться молодым как можно дольше, но время неумолимо бежит вперед. Вместо постепенного перехода из этапа в этап жизнь человека проходит через бурный рост в детстве, плато молодости и медленного увядания. Разберемся, в каком возрасте организм человека начинает стареть. Кстати, ранее мы уже писали, что такое деформационный тип старения.

Во сколько лет человек начинает по-настоящему стареть

Ученые изучают этот вопрос годами. Косметология и пластическая хирургия помогает бороться с визуальными проявлениями старения, но организм все равно "изнашивается". В новом исследовании специалисты выяснили, в каком возрасте люди начинают резко стареть.

Так, ускорение процессов старения обычно происходит примерно в 50 лет. После этого рубежа ткани и органы начинают терять свои функции. Самое удивительное, что быстрее всего в теле стареют сосуды.

Эксперты изучили следующие системы организма человека:

опорно-двигательную;

сердечно-сосудистую;

пищеварительную;

дыхательную;

иммунную;

костную;

эндокринную.

Также исследовалась кровь.

Ученые выяснили, что с возрастом увеличиваются риски развития различных заболеваний, а именно сердечно-сосудистых, опухолей, фиброза тканей, болезней печени и прочее.

Таким образом стало известно, во сколько лет человек начинает по-настоящему стареть. Этот процесс растянут во времени и приходится на период жизни от 45 до 55 лет. Стоит отметить, что другие исследования показали еще два пика старения - около 44 лет и около 60 лет.

