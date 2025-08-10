Каждый хочет оставаться молодым как можно дольше, но время неумолимо бежит вперед. Вместо постепенного перехода из этапа в этап жизнь человека проходит через бурный рост в детстве, плато молодости и медленного увядания. Разберемся, в каком возрасте организм человека начинает стареть. Кстати, ранее мы уже писали, что такое деформационный тип старения.
Во сколько лет человек начинает по-настоящему стареть
Ученые изучают этот вопрос годами. Косметология и пластическая хирургия помогает бороться с визуальными проявлениями старения, но организм все равно "изнашивается". В новом исследовании специалисты выяснили, в каком возрасте люди начинают резко стареть.
Так, ускорение процессов старения обычно происходит примерно в 50 лет. После этого рубежа ткани и органы начинают терять свои функции. Самое удивительное, что быстрее всего в теле стареют сосуды.
Эксперты изучили следующие системы организма человека:
- опорно-двигательную;
- сердечно-сосудистую;
- пищеварительную;
- дыхательную;
- иммунную;
- костную;
- эндокринную.
Также исследовалась кровь.
Ученые выяснили, что с возрастом увеличиваются риски развития различных заболеваний, а именно сердечно-сосудистых, опухолей, фиброза тканей, болезней печени и прочее.
Таким образом стало известно, во сколько лет человек начинает по-настоящему стареть. Этот процесс растянут во времени и приходится на период жизни от 45 до 55 лет. Стоит отметить, что другие исследования показали еще два пика старения - около 44 лет и около 60 лет.
Ранее УНИАН писал, что дает 42 года трудового стажа.