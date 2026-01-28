Почему стоит перестать есть за 3 часа до сна: диетологи перечислили преимущества этой привычки

Прием пищи, как и физические упражнения, влияют на качество сна.

Если вы считаете, что ужин не может обойтись без десерта, или за несколько минут до сна вы начинаете обыскивать холодильник или шкафчик с закусками, то вы не одиноки. Однако, как отмечает Parade, это не лучшая привычка.

"Такие действия, как прием пищи и физические упражнения, стимулируют наш организм и влияют на качество сна и способность засыпать. Наш желудок примерно за три часа полностью опорожняется", - пояснила диетолог-нутрициолог Сандра (Юцзя) Чжан.

В статье объясняется, что если человек ложится спать около 22:00, то с 19:00 ему нужно забыть дорогу на кухню.

Если вы не можете отказаться от привычки перед сном съесть мороженое или тост, следует помнить, что сон является одним из важнейших процессов в организме. Он может быть нарушен из-за употребления пищи.

Издание объясняет, что когда человек ест поздно вечером, организм вынужден распределять энергию между пищеварением и естественным процессом успокоения, который готовит его ко сну.

Добавляется, что кровоток перенаправляется к желудку и кишечнику, температура тела может повыситься, а гормоны, участвующие в пищеварении, активируются – все это посылает сигналы "пробуждения" в ваш мозг.

Отмечается, что даже если человек этого не замечает, это может затруднять процесс засыпания и сон.

Кроме того, в публикации указывается, что позднее употребление пищи также может увеличить вероятность кислотного рефлюкса, вздутия живота и дискомфорта после того, как человек ляжет спать. Не исключено, что из-за этого он проснется посреди ночи.

Издание пояснило, что постоянное употребление пищи перед сном может со временем привести к ухудшению качества сна, сокращению времени глубокого восстановительного сна и сонливости на следующий день.

"Хотя случайное перекусывание перед сном не является большой проблемой, превращение этого в ежедневную привычку может нарушить естественный циркадный ритм организма и процессы восстановления", - указывается в материале.

Диетологи Трейси Бригман и Лора О'Коннор предупреждают, что употребление пищи перед сном может привести к усиленным приступам кислотного рефлюкса или изжоги и, возможно, нарушениям сна.

Именно поэтому это трехчасовое окно дает вашему организму достаточно времени для переваривания пищи, чтобы он мог сосредоточиться на том, чтобы помочь вам достичь необходимого отдыха, вместо того, чтобы выполнять эти процессы во время сна.

Эксперты отметили, что если человек по каким-то причинам должен поесть менее чем за три часа до сна, то лучше выбирать легкие блюда с низким содержанием жира.

Если вы привыкнете не ужинать или перекусывать за 3 часа до сна, то в организме произойдут следующие изменения:

Организм выделяет меньше инсулина, поскольку уровень сахара в крови стабилизируется;

Увеличивается уровень мелатонина;

Тело работает над сжиганием накопленного жира;

Мышцы эффективнее восстанавливаются.

