Этот ковер ткали почти 17 лет, и он весит полтонны: он пережил затопление целого острова

Теперь уникальный артефакт не могут отправить на реставрацию, ведь румынский закон запрещает вывоз национальных сокровищ.

Один из наиболее ценных объектов культурного наследия Констанцы – знаменитый восточный ковёр из мечети Кароль I – не может быть отправлен в Турцию для реставрации, несмотря на соответствующий запрос представителей Муфтията мусульманского вероисповедания Румынии.

Согласно ответу, направленному Муфтияту, реставрационные работы должны выполняться исключительно экспертами, аккредитованными Министерством культуры, либо в авторизованных лабораториях и мастерских на территории Румынии, пишет Focus Press. Вместе с тем ведомство указало на возможность приглашения аккредитованного эксперта из Турции для проведения необходимых работ.

Помимо этого, Национальная комиссия музеев и коллекций рекомендует принять меры по активной консервации ковра и инициировать Меморандум на имя правительства Румынии с предложением внести изменения в законодательство, которое в настоящее время препятствует временному вывозу объектов категории "Сокровища" в целях реставрации.

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Что это за знаменитый восточный ковер

Предмет наследия, хранящийся в мечети Кароль I, считается одним из наиболее ценных экспонатов такого рода в Румынии. Восточный ковёр, изготовленный вручную в Хереке (Турция), насчитывает более двух веков и неразрывно связан с историей мусульманской общины Добруджи.

Он принадлежал общине острова Ада-Кале и оказался в Констанце после исчезновения острова в результате строительства гидроэнергетической системы "Железные Ворота".

Остров Ада-Кале, или Крепостной остров, ушёл под воду в 1970 году, когда началось строительство гидроэлектростанции "Железные Ворота". Он располагался примерно в 3 километрах ниже по течению от Оршовы и имел размеры около 1,7 км в длину и 500 м в ширину; его населяло около 600 турок.

Так великолепный ковёр, устилавший пол мечети на этом острове, оказался в мечети Кароль I в Констанце. Ковёр имеет 14 метров в длину и 9 метров в ширину, изготавливался вручную почти 17 лет и весит более 490 килограммов.

Реабилитация мечети Кароль I

Вопрос реставрации ковра связан и с масштабным проектом реабилитации мечети Кароль I – знакового исторического памятника Констанцы. Реставрационные работы на здании находятся на этапе подготовки технической документации и процедур, необходимых для начала работ.

По словам муфтия Юсуфа Муурата, проект находится на продвинутом этапе – необходимые согласования получены, и вскоре будет подана техническая документация для получения разрешения на строительство.

"Большинство необходимых согласований уже получены. Осталось оплатить финальный административный сбор и подать документацию для выдачи разрешения на строительство", – заявил муфтий Юсуф Мuurат.

В части финансирования проект пользуется поддержкой государственного секретариата по делам культов и ряда политических деятелей. Хотя финансирование было сложной задачей, проблему удалось частично решить, что позволяет начать работы уже в этом году.

По прогнозам, через 3–4 года жители Констанцы и туристы смогут стать свидетелями торжественного повторного открытия полностью отреставрированной мечети.

"Надеемся, что через несколько лет мы станем свидетелями повторного открытия Королевской мечети Кароль I... В этом году, при поддержке Государственного секретариата по делам культов, мы начнём реставрационные работы", – добавил муфтий Юсуф Мuurат.

Реставрация мечети Кароль I – важнейший шаг в сохранении архитектурного и духовного наследия Констанцы. Этими усилиями по консервации мусульманская община совместно с властями подтверждает приверженность сохранению уникального культурного многообразия Добруджи.

Об историческом памятнике

Возведённая в правление короля Кароля I и торжественно открытая в присутствии королевской семьи, мечеть со временем стала не просто символом Констанцы и многокультурной Добруджи, но и бесценным духовным и историческим ориентиром. Тем не менее памятник десятилетиями ждёт столь необходимых реставрационных работ. Часть согласований получена, однако путь до полной реставрации ещё долог.

Строительство мечети началось в 1910 году по приказу короля Кароля I – на месте старой мечети "Махмудие", датируемой 1822 годом. Мечеть "Кароль I" ("Kral Camisi" – "Королевская мечеть") была торжественно открыта 31 мая 1913 года в присутствии короля Кароля I и королевы Елизаветы.

Мечеть была одной из первых железобетонных конструкций в Румынии. Образцом послужила Большая мечеть турецкого города Конья. Здание в арабо-византийском стиле с элементами нео-румынского стиля создано архитектором Виктором Стефанеску, а конструкция выполнена инженером Гогу Константинеску.

Внутри находились два персидских ковра, подаренных султаном Абдул-Хамидом, – они исчезли в годы Второй мировой войны. От старой мечети "Махмудие" сохранился михраб в мавританском стиле. По левую и правую стороны михраба расположены два амвона: справа – минбер (большой амвон), слева – кюрси (малый амвон).

Вокруг михраба начертаны 99 атрибутов Божественного могущества: живой, вечный, милосердный, прощающий, покровитель, всемогущий, всеведущий, щедрый, сострадательный, отец и другие, – а по обеим сторонам михраба видны имена Аллаха, Абу Бакра, Омара, Османа, Али, Мухаммада. Основной корпус мечети предваряет двор, окружённый высокими стенами, где расположены помещения для омовения (ритуального омовения перед молитвой).

Помещение для хранения обуви находится при входе в молитвенный зал. Над аркой у входа в мечеть начертано: "Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного".

Ранее УНИАН сообщал, что в Египте обнаружили остатки храма возрастом 2500 лет.

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