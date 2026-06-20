В Египте обнаружили остатки храма возрастом 2500 лет: что скрывает древнее сооружение

Обнаруженные артефакты служат новыми доказательствами исторической и религиозной значимости этой местности.

В Египте, в оазисе Бахария, археологи обнаружили остатки древнего храма. Найденные сооружения, по словам специалистов, датируются периодом 26-й династии, правившей с 664 по 525 год до н. э., и их возраст составляет около 2500 лет, сообщает Министерство туризма и древностей Египта.

В ведомстве сообщили, что египетская археологическая миссия Высшего совета по древностям (SCA) обнаружила остатки помещения из песчаника, каменные блоки с высеченными именами и титулами фараона Псамметиха I, а также разнообразные артефакты.

Эти находки предоставляют новые доказательства исторического и религиозного значения памятника, подтверждая его роль в качестве ключевого административного центра на протяжении нескольких исторических эпох, отметил генеральный секретарь Высшего совета по древностям Хишам Эллейти.

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Миссия также обнаружила главный гипостильный зал храма с 16 колоннами из песчаника, прилегающие помещения, святилища и иероглифические надписи с именами таких божеств, как Амон-Ра, Амунет и Хонсу.

По словам специалистов, строительство зала началось при фараоне Псамметихе I, а завершилось во время правления Априя и Яхмоса II (Амасиса).

Кроме того, исследователи также обнаружили каменную стелу, датируемую периодом правления фараона Аменхотепа II из 18-й династии. Это, по словам археологов, подтверждает связи оазиса с египетским государством еще со времен Нового царства.

Команда также обнаружила артефакты времён фараона Рамсеса II, указывающие на существование в этом месте религиозных обрядов и поселения ещё до появления храмового комплекса.

Подробнее об археологических находках в Египте

Ранее сообщалось, что в Египте нашли вторую половину легендарного египетского колосса. Фигура изображает сидящего фараона в двойной короне и головном уборе с королевской коброй на лбу.

Также в Египте открыли "священный архив" с 22 гробами и папирусами, запечатанными 3000 лет назад. На большинстве саркофагов нет имен, зато указаны профессиональные звания.

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