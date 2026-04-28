Рассказываем, какую туалетную бумагу используют в отелях и зачем ее загибают в виде треугольника.

Вы наверняка замечали это в гостиницах: край туалетной бумаги аккуратно сложен треугольником. Но зачем загибают туалетную бумагу в отелях и откуда вообще взялась эта традиция - для многих до сих пор загадка. Давайте разберемся.

Почему в отелях туалетную бумагу складывают по краю в треугольник

Заехав в гостиничный номер, многие замечают аккуратно сложенный треугольником край рулона туалетной бумаги в ванной. Выглядит мило, но зачем это нужно?

Точную дату появления этой традиции установить не удалось, однако исследователи предполагают, что она зародилась в 1980-х годах и постепенно превратилась в негласный стандарт гостиничного сервиса по всему миру.

Видео дня

Оказывается, туалетную бумагу складывают не просто для красоты. В ходе опросов персонала сотен гостиниц выяснилось, что сложенный уголок - это негласный сигнал для гостя. Он означает, что уборка завершена, рулон заменен и туалетом никто не пользовался. Так как проверить чистоту номера напрямую невозможно, то этот маленький жест стал своеобразным знаком качества.

Кстати, бумага в отелях тоже подбирается не случайно. Как правило, она целлюлозная, двух- или трехслойная, нередко с тиснением. В номерах категории 4-5 звезд обычно используется многослойная, тогда как в бюджетных отелях и общественных зонах - двухслойная. Иногда рулоны выпускаются с фирменным брендингом - это еще один способ подчеркнуть внимание к деталям.

Со временем традиция складывать бумагу треугольником распространилась по всему миру, а в Японии даже придумали специальный автомат, который делает это нажатием рычага. Более того, японцы складывают туалетную бумагу треугольником не только в отелях, но и в ресторанах и других общественных местах - как знак заботы о посетителе.

Психологи объясняют повсеместность этой привычки через теорию мемов: идея, которая появилась однажды, начала копироваться сама по себе - простая, заметная и легко воспроизводимая.

