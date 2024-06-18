Многие водители решают установить на свою машину ГБО, чтобы не использовать бензин.

ГБО - это аббревиатура, расшифровывается как газобалонное оборудование, которое можно поставить на машину. В итоге вместе с бензином получится использовать любой газ (пропан, бутан или метан), переключаясь с одного режима на другой. УНИАН выяснил, стоит ли ставить газ на авто и действительно ли такой подход помогает экономить.

Как перейти с бензина на газ и нужно ли так делать

Прелесть ГБО в том, что его установка практически никак не меняет конструкцию авто за исключением наличия электромагнитного клапана, который отключает подачу бензина. Переоборудование авто на газ позволяет машине работать и на газу, и на бензине, но если водителя что-то не устроит - оборудование в любой момент можно снять.

Второй "плюс" ГБО для водителей заключается в стоимости самого газа - он значительно дешевле, чем бензин. Чаще всего на легковые авто ставят пропан-бутан, а он стоит почти в два раза меньше, чем бензин. При всех плюсах важно понимать, что окупаемость ГБО наступит только при условии установки качественного оборудования и через год-два при больших пробегах.

Видео дня

К общим достоинствам газобаллонного оборудования также относят:

запас на заправке за счет параллельного использования газа и бензина;

100% запуск двигателя;

увеличение "долгожительности" двигателя;

износ деталей на 30-40% меньше.

И, естественно, экономия денег - при соблюдении нужных условий, даже несмотря на то, что расход газа по сравнению с бензином выше на 10-15%, "срабатывает" двукратная разница в стоимости при больших пробегах в год - сумма экономии получится довольно внушительной.

Кому нужна и не нужна установка ГБО - мнение механиков

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что ГБО необходимо:

при больших пробегах авто;

при расходе бензина от 8-9 литров на трассе и 11-12 литров в городе;

использование 95 и 98 бензина.

Опытные специалисты в сфере установки газобаллонного оборудования на машину считают, что такое действие не всегда может быть оправдано. К ситуациям, когда стоит отказаться от ГБО, относят:

малолитражные авто - пострадает динамика машины, а малое количество пробегов не позволит экономить;

- пострадает динамика машины, а малое количество пробегов не позволит экономить; новые машины - если установить ГБО, то теряется гарантия на фирменное обслуживание;

- если установить ГБО, то теряется гарантия на фирменное обслуживание; нечастое использование автомобиля - если пробег авто составляет минимум 15-20 тысяч в год, то в установке ГБО есть смысл, но в противном случае окупаемость "затянется" на несколько лет.

Более того - часто люди рассматривают оборудование с газом только в целях экономии, но само по себе это так не работает. В первую очередь, учитывайте, сколько стоит переоборудовать машину на газ - в Украине цена стартует от 9000 грн и выше.

Также ГБО важно выбрать качественное, поставить у профессионалов, регулярно обслуживать, проходить диагностику и даже сменить документы на авто. Эти все шаги требуют денег и времени, а если вы решите ставить ГБО "в гараже по дешевке", то риску будете подвержены не только вы, но и окружающие люди.

Вас также могут заинтересовать новости: