ГБО - это аббревиатура, расшифровывается как газобалонное оборудование, которое можно поставить на машину. В итоге вместе с бензином получится использовать любой газ (пропан, бутан или метан), переключаясь с одного режима на другой. УНИАН выяснил, стоит ли ставить газ на авто и действительно ли такой подход помогает экономить.
Как перейти с бензина на газ и нужно ли так делать
Прелесть ГБО в том, что его установка практически никак не меняет конструкцию авто за исключением наличия электромагнитного клапана, который отключает подачу бензина. Переоборудование авто на газ позволяет машине работать и на газу, и на бензине, но если водителя что-то не устроит - оборудование в любой момент можно снять.
Второй "плюс" ГБО для водителей заключается в стоимости самого газа - он значительно дешевле, чем бензин. Чаще всего на легковые авто ставят пропан-бутан, а он стоит почти в два раза меньше, чем бензин. При всех плюсах важно понимать, что окупаемость ГБО наступит только при условии установки качественного оборудования и через год-два при больших пробегах.
К общим достоинствам газобаллонного оборудования также относят:
- запас на заправке за счет параллельного использования газа и бензина;
- 100% запуск двигателя;
- увеличение "долгожительности" двигателя;
- износ деталей на 30-40% меньше.
И, естественно, экономия денег - при соблюдении нужных условий, даже несмотря на то, что расход газа по сравнению с бензином выше на 10-15%, "срабатывает" двукратная разница в стоимости при больших пробегах в год - сумма экономии получится довольно внушительной.
Кому нужна и не нужна установка ГБО - мнение механиков
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что ГБО необходимо:
- при больших пробегах авто;
- при расходе бензина от 8-9 литров на трассе и 11-12 литров в городе;
- использование 95 и 98 бензина.
Опытные специалисты в сфере установки газобаллонного оборудования на машину считают, что такое действие не всегда может быть оправдано. К ситуациям, когда стоит отказаться от ГБО, относят:
- малолитражные авто - пострадает динамика машины, а малое количество пробегов не позволит экономить;
- новые машины - если установить ГБО, то теряется гарантия на фирменное обслуживание;
- нечастое использование автомобиля - если пробег авто составляет минимум 15-20 тысяч в год, то в установке ГБО есть смысл, но в противном случае окупаемость "затянется" на несколько лет.
Более того - часто люди рассматривают оборудование с газом только в целях экономии, но само по себе это так не работает. В первую очередь, учитывайте, сколько стоит переоборудовать машину на газ - в Украине цена стартует от 9000 грн и выше.
Также ГБО важно выбрать качественное, поставить у профессионалов, регулярно обслуживать, проходить диагностику и даже сменить документы на авто. Эти все шаги требуют денег и времени, а если вы решите ставить ГБО "в гараже по дешевке", то риску будете подвержены не только вы, но и окружающие люди.