Женщина купила старый дом в деревне и показала, как он преобразился за год (видео)

Украинцы всё чаще делятся в социальных сетях опытом ремонта старых домов в селах.

Купить старый деревенский дом и самостоятельно отремонтировать его – популярный тренд последних лет. Для кого-то это необычное и довольно дорогое хобби, для других – жизненная необходимость. Блогерша Оля с семьей купила сельский дом в 2025 году и показала в недавнем видео, как удалось его преобразить за один год.

По словам женщины, ей с самого начала было понятно, что дом хороший, но требовал реновации: в комнатах было очень темно, и они были завешаны ненужными коврами.

Также нужно было разобраться с кухней, обустроенной прямо в коридоре. А ещё у новых владельцев в планах было оборудовать санузел внутри дома в соответствии с современными потребностями.

После года ремонтных работ удалось освободить прихожую, обустроить кухню-столовую в одной из комнат и уютную спальню в другой.

Еще одна комната почти не изменилась.

"Здесь пока нет кардинальных изменений, потому что здесь планируется ванная комната", – пояснила автор видео.

Дом в деревне

Как писал УНИАН, всё больше украинцев задумываются о жизни в сельской местности, ведь это даёт спокойствие, близость к природе и возможность приобрести недорогое жильё, особенно с учётом распространения удалённой работы.

Автор канала "Аника & Co" переехала из Киева в старый дом и быстро привыкла к новому ритму жизни, но столкнулась с проблемами ремонта – кривыми стенами, аварийной печкой и старым окном. В то же время она открыла для себя традиционные материалы предков, ухаживает за запущенным садом и планирует использовать древесину в качестве топлива.

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