Кристина Казакова

Два года назад семья из Киева решила оставить жизнь в столице и приобрела дом в деревне всего за 2000 долларов. Украинка Екатерина Синько рассказала на своем YouTube-канале Synko Family, как за это время изменился участок возле дома.

Екатерина рассказала, что решение о переезде было вполне осознанным. Семья выбрала старый дом с печным отоплением, без водоснабжения и современных удобств.

Их целью было создание более автономного быта и собственного хозяйства.

"Для нас это не романтизм и не какая-то составляющая жизни, когда мы идеализируем жизнь в деревне. Для нас это возможность построить автономную независимую жизнь с независимым электричеством, водоснабжением и со всеми удобствами", – пояснила она.

Семья развивает небольшую ферму, занимается виноградарством и производством крафтовой продукции. Они выращивают ягоды, огородные культуры, сделали компостные зоны и экспериментальные грядки.

Хозяйка дома рассказала, что сейчас у них растут ромашка, ежевика, клубника, кукуруза, капуста, горох, свекла, морковь, зелень и другие культуры.

На части огорода хозяева установили высокие грядки, они активно используют сидераты, компост и органические методы ухода за растениями, стараясь минимизировать использование химических препаратов.

Семья также посадила виноград, часть саженцев уже пережила зиму и начала формировать новые лозы после весенних морозов. На участке растут разные сорта винограда, а в планах семьи – посадить еще более 200 новых кустов на другой территории.

Несмотря на постоянные трудности и эксперименты, украинка поделилась, что они продолжают учиться работать с землей и постепенно создавать хозяйство, которое сможет обеспечивать семью собственной продукцией.

"Вторая жизнь" для старых сельских домов

