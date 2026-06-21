Древний египетский способ поможет легче заснуть в жару: в чём он заключается

Этот способ естественным образом охлаждает тело при высоких температурах.

Летняя жара не только доставляет дискомфорт днем, но и существенно затрудняет качественный ночной сон. В таких случаях использование кондиционера кажется очевидным решением, однако, согласно древней методике, существует более простая и энергоэффективная альтернатива – так называемый египетский метод сна, который на протяжении веков помогал людям переживать жаркие ночи, пишет SEGRE.

Сон и температура тела тесно связаны между собой. По словам экспертов, для засыпания организм должен естественным образом снижать внутреннюю температуру.

Доктор Хосе Мануэль Фелисес объясняет, что этот процесс связан с выработкой мелатонина. Вечером тело постепенно охлаждается, сигнализируя мозгу о приближении времени отдыха. Однако при слишком высокой температуре окружающей среды естественное отведение тепла затрудняется.

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В результате это может приводить к более длительному засыпанию, частым ночным пробуждениям, менее глубокому сну, ощущению усталости в течение дня и трудностям с концентрацией.

Египетский метод сна

Этот способ происходит из Древнего Египта, где людям приходилось противостоять чрезвычайной жаре пустынных ночей. Его суть довольно проста: перед сном нужно слегка смочить постельное белье или простыню холодной водой.

Важно, чтобы ткань не была мокрой – лишь слегка влажной. В процессе испарения вода отводит тепло из окружающей среды, благодаря чему естественным образом охлаждается тело и пространство вокруг него.

Основой этого подхода является так называемое испарительное охлаждение. Этот физический процесс может снизить ощущение температуры на несколько градусов, чего иногда достаточно для более легкого засыпания. По словам экспертов, метод особенно эффективен в сухом климате.

Другие способы, которые могут помочь

Охлаждение запястья

Один из самых простых способов справиться с жарой – перед сном подержать запястье примерно полминуты под холодной водой. Сосуды в этой области быстро разнасят охлажденную кровь по организму, что временно снижает температуру тела.

Холодный компресс

Полотенце, смоченное в холодной воде и приложенное ко лбу, шее или запястьям, также может обеспечить охлаждающий эффект. В этих зонах сосуды расположены близко к поверхности кожи, поэтому охлаждение ощущается быстрее.

Прохладные носки на ночь

Еще один способ – слегка влажные носки на несколько минут поместить в морозильную камеру, после чего надеть их на лодыжки. Этот метод также основан на охлаждении периферического кровообращения.

Почему кондиционер не всегда является идеальным решением

Кондиционеры быстро обеспечивают комфортную температуру, однако в долгосрочной перспективе имеют ряд недостатков. По словам экспертов, постоянное использование кондиционеров может повышать потребление электроэнергии и нагрузку на окружающую среду, а также пересушивать слизистые оболочки дыхательных путей, вызывая раздражение горла и носа.

Именно поэтому многие люди избегают сна в помещениях с кондиционером и ищут более естественные способы обеспечения комфортного ночного отдыха.

Какая температура является оптимальной для сна

Согласно исследованиям, для большинства людей наиболее комфортные условия для качественного сна обеспечивает температура в пределах 18–21 °C. В этом диапазоне организму легче регулировать собственную температуру, что способствует выработке мелатонина и переходу в более глубокие фазы сна.

Подробнее о том, как бороться с жарой

Ранее эксперт назвала лучшую позу для сна, чтобы справиться с ночной жарой. По её словам, эта поза способствует лучшему охлаждению организма и помогает отдохнуть даже в душной погоде.

Также эксперты рассказали, как проветривать жилье в жару. По их словам, отсутствие доступа свежего воздуха может привести к повышению влажности, удушью и ухудшению самочувствия жильцов.

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