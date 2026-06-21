Половина людей делает это неправильно: эксперты рассказали, как проветривать жилье в жару

Отсутствие доступа свежего воздуха может привести к повышению влажности, удушью и ухудшению самочувствия жильцов.

Во время периодов сильной жары у многих семей вновь возникает один и тот же вопрос: стоит ли открывать окна, когда на улице температура превышает +30 °C, или лучше держать их закрытыми. Чтобы ответить на этот вопрос, журналисты обратились к врачам, метеорологам, специалистам по энергоэффективности и физике зданий, пишет польское издание Fakt.

Специалисты отмечают, что распространенная практика постоянно держать окна открытыми в самые жаркие часы дня не всегда является правильным решением. Если на улице температура достигает +35°C, горячий воздух быстро попадает внутрь помещения и может еще больше нагревать жилье.

В то же время эксперты подчеркивают, что полностью отказываться от проветривания также не стоит. Отсутствие доступа свежего воздуха может привести к повышению влажности, удушливости и ухудшению самочувствия жильцов.

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Именно поэтому специалисты рекомендуют уделять особое внимание времени проветривания. Наиболее эффективно открывать окна в утренние часы и после захода солнца, когда температура на улице ниже, чем внутри помещения.

Таким образом, универсального ответа для всех ситуаций нет, однако специалисты сходятся во мнении, что ключевым фактором является правильный выбор времени для проветривания, а не то, постоянно ли окна открыты или закрыты в течение всего дня.

Как справиться с жарой – советы врача

В жаркие летние дни большинство людей в первую очередь стараются пить больше воды, считая её лучшим средством для поддержания водного баланса. Впрочем, британская врач Наташа Фернандо отмечает, что есть напиток, который может обеспечивать организм влагой даже эффективнее. По её словам, благодаря содержанию сахаров, белков, жиров и натрия он дольше удерживает жидкость в организме. Такие компоненты замедляют процесс опорожнения желудка и способствуют лучшему сохранению влаги.

Также врач рекомендует обратить внимание на соевое молоко, которое содержит электролиты и помогает восполнять потерю жидкости во время жары. Среди других напитков, способных поддерживать гидратацию организма, она назвала кокосовую воду и огуречный сок.

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