Какие приборы всегда стоит выключать из розетки перед сном: электрики назвали топ-7

Перед сном люди часто забывают отключать от сети те приборы, которые ночью не нужны. Некоторые из них считаются "энергетическими вампирами", что означает, что они потребляют электроэнергию только потому, что подключены к сети. Кроме того, некоторые устройства могут быть опасными, если оставить их подключенными на ночь. Поэтому Real Simple назвало 7 бытовых приборов, которые обязательно стоит отключать от сети перед сном.
Электрические обогреватели
Перед сном эксперты советуют отключить портативные обогреватели.
"Обогреватели являются основной причиной пожаров в жилых домах. Они потребляют большое количество электроэнергии, могут перегреваться, опрокидываться или воспламенять предметы, находящиеся рядом, такие как постельное белье и шторы", - объяснил электрик Бен Коло.
Смартфоны и компьютеры
Специалисты рекомендуют всегда выключать смарт-устройства, такие как ноутбуки, планшеты и телефоны, после полной зарядки.
Несмотря на то, что большинство современных устройств разработаны так, чтобы прекращать зарядку, когда батарея достигает 100%, они все равно могут потреблять небольшое количество энергии, если остаются подключенными к сети, отметил электрик.
"Оставление смарт-устройств подключенными к сети на ночь также может привести к образованию лишнего тепла, что может сократить срок службы батареи и увеличить износ зарядных кабелей и розеток", - добавляют в Real Simple.
Электроника с литиевыми батареями
Электрик Бенджамин Томас говорит, что к электронике, работающей на литий-ионных батареях, следует относиться осторожно, особенно во время зарядки. К таким приборам относятся электроинструменты, беспроводные пылесосы, портативные зарядные устройства, аккумуляторные зубные щетки, приборы для ухода за кожей и ирригаторы.
"Литий-ионные батареи могут перегреваться во время зарядки, и случаи возгорания, связанные с зарядными устройствами, становятся все более распространенными", - подчеркнул Томас.
Поэтому эксперты советуют отключать эти устройства от сети после полной зарядки и избегать зарядки без присмотра или в течение ночи, если это возможно.
Развлекательные системы
Если ваша развлекательная система подключена к сети, то она потребляет много электроэнергии. Это касается как телевизора, так и любых игровых систем.
"Лучшая стратегия - использовать удлинитель для домашнего компьютера и принтера, а также телевизора и кабельного декодера. Тогда вы можете выключить удлинитель, не отключая отдельно каждое из этих устройств, что упростит вам включение систем в течение дня", - объясняет эксперт по вопросам потребительского финансирования Андреа Ворох.
Кухонные приборы
Кухонные приборы попадают в список приборов "отключить перед сном". Несмотря на то, что современные устройства в целом безопасны, отключение их от сети устраняет риск износа или внутренних неисправностей.
"Об этих предметах мало кто задумывается, поскольку они используются ежедневно, но это приборы с высокой нагрузкой. Неисправность в основании чайника или поддоне для крошек тостера может привести к перегреву", - отметил электрик Фил МакУильям.
Инструменты для укладки волос с использованием тепла
Также из соображений осторожности Коло советует отключать от сети инструменты для укладки волос, использующие тепло, среди которых плойки, фены и выпрямители.
"Они долго сохраняют тепло после использования и могут случайно включиться", - предупредил он.
Поэтому специалист советует дать им остыть и отложить их до следующего использования.
Электроника в плохом состоянии
Если вы заметили, что некоторые приборы нагреваются, когда не должны, имеют поврежденную вилку или трещат при перемещении, немедленно отключите их от сети и замените.
"Большинство электрических пожаров, с которыми я сталкиваюсь, возникают не из-за того, что люди делают что-то экстремальное, - они возникают из-за того, что повседневные предметы остаются подключенными к сети годами, без лишних раздумий", - отметил МакУильям.
Поэтому не стоит рисковать, а лучше отключить прибор от сети и вызвать электрика, если проблема в розетке.
