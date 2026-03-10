Солнечные панели уходят в прошлое: новое устройство генерирует энергию из воздуха круглосуточно

По словам исследователей, это устройство позволит людям сократить свои ежемесячные счета за электричество

Команда исследователей из Национального университета Сингапура создала устройство, которое способно обеспечивать электроэнергией весь дом круглосуточно, используя только воздух и тепло окружающей среды, пишет Ecoportal.

Отмечается, что исследователи создали ультратонкое устройство толщиной 0,3 мм на основе ткани. Оно поглощает энергию из воздуха для производства электроэнергии, а также генерирует электроэнергию из влаги и тепла в воздухе, производя 0,7 вольта в течение более 150 часов.

Более того, в издании добавили, что это устройство позволяет получать энергию с минимальными затратами. По словам исследователей, их устройство позволит людям сократить свои ежемесячные счета за электричество.

Видео дня

Команда исследователей рассказала, что их устройство использует то, что она описывает как гигроскопичный ионный гидрогель. Эта технология еще находится на стадии тестирования, но она уже доказывает, что инновации в энергетическом секторе возможны.

В Канаде создали ветряную турбину, которая способна работать даже ночью и под дождем

Напомним, что канадский стартап Aurea Technologies разработал портативную ветряную турбину Shine 2.0. В компании заверяют, что их устройство может стать лучшей альтернативой солнечным панелям.

Shine 2.0 имеет компактные размеры. Эта турбина способна питать энергией небольшие устройства, используя для этого лишь слабый ветерок.

Можность одной турбины составляет до 50 Вт. У нее есть встроенная батарея, которая хранит всю накопленную энергию. В Aurea Technologies рассказали, что Shine 2.0 может поместиться в рюкзак.

Вас также могут заинтересовать новости: