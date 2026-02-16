Как установить солнечную панель на балкон или окно, и какую выбрать: эксперты рассказали все нюансы

Их установку должны выполнять только квалифицированные специалисты, и это связано с несколькими рисками.

Из-за системных отключений электроэнергии украинцы все чаще задумываются о собственных источниках питания, в частности о солнечных панелях. Эксперты компании VIATEC рассказали УНИАН, требует ли их установка на балконе или фасаде многоэтажного дома разрешений и согласований и когда нужно согласие совладельцев.

Реально ли установить солнечную панель на окне или балконе в многоэтажке без разрешений и перестройки?

По словам специалистов, ранее установка солнечных систем расценивалась как реконструкция или капитальный ремонт, что автоматически влекло за собой необходимость прохождения разрешительных процедур и получения документов от органов государственного архитектурно-строительного контроля.

"На сегодняшний день требования существенно упрощены. Правительство исключило установку солнечных электростанций из перечня работ, требующих специальных разрешительных документов. Теперь монтаж солнечных электростанций на крышах и фасадах осуществляется на основании отчета о техническом обследовании здания. Получать дополнительные разрешения или проходить отдельные регистрационные процедуры в органах государственного архитектурно-строительного контроля не нужно", - сообщили специалисты.

В то же время они отмечают, что если речь идет о частном доме, владелец фактически самостоятельно принимает решение об установке оборудования. В многоквартирном доме ситуация другая: крыша и фасад являются общим имуществом совладельцев. Поэтому установку панелей снаружи целесообразно согласовать с ОСМД или управляющей компанией.

"Это стандартная практика - аналогично установке кондиционера на фасаде, которая на самом деле также требует согласования. Попутно напомним, что в Украине запущена государственная программа поддержки "СвітлоДім", в рамках которой жители многоквартирных домов могут получить частичную компенсацию (от 100 000 до 300 000 грн) на приобретение источников автономного электропитания, в частности, солнечных панелей", - отметили специалисты.

Какой минимальный комплект оборудования нужен для балконной солнечной системы и что из этого является обязательным?

По словам экспертов, для базового комплекта небольшой солнечной системы необходимы:

Солнечные панели. Обычно устанавливают от 1 до 4 панелей мощностью около 500 Вт каждая. Общее количество зависит от потребностей в потреблении электроэнергии и параметров микроинвертора, с которым будет работать система;

Микроинвертор. Это устройство, которое преобразует электроэнергию постоянного тока (DC), произведенную солнечными панелями, в переменный ток (AC), пригодный для использования в бытовой сети. Микроинверторы могут быть различной мощности – от 500 Вт до 2000 Вт и более. Они синхронизируются с электросетью и обеспечивают стабильную работу системы;

Крепления. Специальные монтажные конструкции для надежной фиксации панелей на крыше или другой поверхности. Тип крепления зависит от вида кровли или фасада;

Кабельная продукция и соединения: кабель для солнечных панелей (4 или 6 мм²);

коннекторы MC4; кабель для подключения микроинвертора к внутренней электросети дома.

Сколько времени занимает установка такой системы и что можно смонтировать самостоятельно, а когда нужен специалист?

"Самостоятельно ничего монтировать нельзя. Установку должны выполнять только квалифицированные специалисты, и это связано с несколькими рисками. Во-первых, это обычно высотные работы - панели крепятся на высоте. Во-вторых, во время установки работа ведется как с постоянным высоковольтным током, так и с электрическим переменным током - оба опасны для жизни. Да и в целом от правильности установки зависит безопасность всей системы. Так же, как вы не лечите зубы самостоятельно, монтаж электросистемы должен выполнять специалист", - предостерегают эксперты.

Какую реальную пользу получит человек: какие приборы можно питать от одной-двух панелей в квартире?

"Если солнечная панель установлена на солнечной стороне и погода хорошая, ее мощность может быть 300-500 Вт. Это дает примерно 2–2,5 кВт·ч электроэнергии в день - достаточно для работы некоторых бытовых приборов, например холодильника, телевизора, Wi-Fi роутера или систем безопасности (камер, сигнализаций), а также для освещения", - говорят специалисты.

В то же время полностью обеспечить квартиру только от солнца нельзя, поэтому обычно солнечные панели используют вместе с аккумуляторными батареями, например, на 5 кВт·ч, которые стандартно идут в комплекте с инвертором и позволяют сохранять энергию, и подзаряжаются, когда есть централизованное снабжение электроэнергией.

На что в первую очередь нужно обратить внимание при выборе солнечной панели и инвертора для балкона или окна, чтобы система была безопасной и действительно работала, а не стала бесполезной покупкой?

Как отмечают эксперты, прежде всего нужно обращать внимание на качество оборудования - важно выбирать проверенные бренды.

"Ни в коем случае нельзя использовать самодельные сборки. Хотя украинцы часто обладают техническим талантом и создают собственные панели из батареек от электромобилей, полагаться на такие решения в многоэтажных домах нельзя - это может стать причиной пожара", - предупредили они.

К тому же следует помнить, что батареи содержат литий ферум-фосфат - пожароопасный компонент. Небольшое повреждение на батарее или неосторожное использование может привести к возгоранию, и тушить их водой нельзя - нужна специальная смесь. Поэтому батареи следует устанавливать в надежных местах, недоступных для детей, и минимизировать риск повреждения при повседневном использовании.

Кроме качества, солнечную панель стоит выбирать по мощности и размеру. Для балкона или окна стоит подбирать панель, которая максимально эффективно использует доступное пространство. Переносные панели обычно имеют низкую мощность, поэтому лучше выбирать те, которые дают оптимальное соотношение размер/мощность.

Что касается инвертора - лучше выбирать гибридный. Одной солнечной панели без батарей недостаточно, особенно для квартир, где жильцы большую часть дня отсутствуют.

"Наиболее оптимальный вариант: солнечная панель + гибридный инвертор + аккумуляторы. Гибридный инвертор может работать как от солнца, так и от городской сети, а батареи накапливают энергию в течение дня, обеспечивая электроснабжение при отсутствии солнца", - отметили эксперты.

Чем между собой отличаются солнечные панели для балкона или окна, и какие из них действительно достойны внимания, а какие лучше не покупать?

"На сегодняшний день специализированных солнечных панелей для балконов или окон в промышленном масштабе не существует. Ведутся разработки пленочных панелей, которые можно наклеить на стекло и которые будут пропускать свет, но пока они не готовы для широкого использования в квартирах или офисных зданиях. Поэтому для домашних солнечных систем на балконе обычно используют стандартные панели, которые применяются для электростанций", - говорят представители отрасли.

Основные различия между ними:

производитель и качество материалов;

эффективность;

мощность на квадратный метр.

"Рекомендуется выбирать панели из списка Tier-1 – это проверенные производители, чье оборудование действительно показывает стабильное качество. Среди брендов можно отметить AIKO, DAHsolar, JAsolar. Также существуют своего рода "экстравагантные" решения, такие как переносные панели. Они компактны и удобно складываются, но их мощность обычно составляет всего 100–200 Вт, что очень мало для серьезного использования. Поэтому для более эффективной работы лучше выбирать стандартные, стационарные панели", – советуют специалисты.

Еще одним вариантом являются двусторонние панели. Если их установить под небольшим углом так, чтобы солнечный свет падал на обе стороны - внешнюю и внутреннюю - это может дать небольшой дополнительный прирост мощности.

Каковы самые типичные ошибки при установке солнечных панелей на балконе и чем они могут быть опасны?

По словам отраслевых экспертов, главной ошибкой при установке солнечных панелей является попытка сделать это самостоятельно, ведь есть риск, что панель будет закреплена ненадежно и при сильном порыве ветра может сорваться и упасть на людей. Кроме того, во время установки можно получить удар током, если перепутать полярность или неправильно обжать коннекторы. Неправильное подключение к внутренней сети и электрощитку может привести к короткому замыканию и повреждению электроприборов.

"В то же время рынок активно развивается, и появляются решения, которые позволяют самостоятельный монтаж. Однако чтобы система была максимально безопасной, рекомендуем доверить установку квалифицированным специалистам", - подытожили они.

На вопросы отвечали эксперты компании VIATEC – участника Ассоциации солнечной энергетики Украины:

справка Вячеслав Чучман Бренд-менеджер Victron Energy Вячеслав Чучман - бренд-менеджер Victron Energy, эксперт по энергетическим вопросам VIATEC.

справка Иван Дивочка Руководитель направления энергетических проектов (B2B), VIATEC Иван Дивочка - руководитель направления энергетических проектов (B2B), VIATEC

