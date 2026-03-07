Конец солнечным панелям: эта ветряная турбина способна работать даже ночью и под дождем

Эту ветряную турбину предлагают в первую очередь людям, которые регулярно проводят время в прибрежных районах, на широких равнинах или горных хребтах.

Канадский стартап Aurea Technologies разработал портативную ветряную турбину Shine 2.0. В компании заверяют, что их устройство может стать лучшей альтернативой солнечным панелям, пишет ECONews.

Отмечается, что Shine 2.0 имеет компактные размеры. Эта турбина способна питать энергией небольшие устройства, используя для этого лишь слабый ветерок.

Можность одной турбины составляет до 50 Вт. У нее есть встроенная батарея, которая хранит всю накопленную энергию.

В Aurea Technologies рассказали, что Shine 2.0 может поместиться в рюкзак. С помощью этой турбины можно заряжать телефоны, ноутбуки, дроны и даже небольшие электростанции, когда дует ветер.

Как работает ветряная турбина

В Aurea Technologies поделились, что Shine 2.0 предназначена для установки на наземное крепление. Турбина вращается при скорости ветра от 13 до 45 км/ч. Внутри небольшой генератор питает как подключенные устройства, так и внутреннюю батарею емкостью 12 000 миллиампер-часов, которую можно заранее зарядить дома или дозарядить в полевых условиях.

Shine 2.0 имеет встроенный контроллер заряда, который использует технологию, известную как отслеживание точки максимальной мощности. Этот контроллер автоматически регулирует настройки, чтобы лопасти продолжали эффективно вращаться при порывах ветра или затишьях.

Турбина способна передавать накопленную энергию на другие устройства через порт USB Type-C с быстрой зарядкой мощностью 75 Вт. Интересно то, что предусмотрена и обратная зарядка. Пользователи могут заряжать внутреннюю батарею от розетки перед отключением от сети.

Для удобства предусмотрено мобильное приложение, которое позволяет не только управлять настройками турбины с помощью Bluetooth, но и в режиме реального времени следить за скоростью ветра, выработкой энергии и состоянием батареи.

"Shine имеет одно из самых высоких соотношений мощности к весу среди всех сопоставимых портативных продуктов на рынке возобновляемой энергии", - заявила пресс-секретарь Aurea Technologies Ванесса Фергюсон.

На что способна эта ветряная турбина, и сколько она стоит

В Aurea Technologies поделились, что вторая версия их ветряной турбины способна передавать энергию на портативные электростанции через специальный адаптер. Благодаря этому Shine 2.0 может выполнять ту же роль, что и компактная солнечная панель.

Эту ветряную турбину позиционируют как оптимальный источник энергии для людей, которые регулярно проводят время в прибрежных районах, на широких равнинах или горных хребтах, где ветер остается стабильным. Согласно технической документации, турбина может генерировать как минимум слабый заряд при слабом ветре скоростью около 13 километров в час, а затем наращивать мощность до пиковой при более сильном ветре.

Новая модель уже доступна для заказа на платформе Indiegogo по цене 400 долларов для первых покупателей. Планируемая розничная цена устройства составляет 571 доллар.

