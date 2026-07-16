Можно ли есть огурцы вместе с помидорами: диетологи дали четкий ответ

Огурцы более чем на 95% состоят из воды, что делает их идеальными для похудения

Огурцы являются одним из самых популярных овощей. Их используют в салатах, холодных супах, бутербродах и в домашних соленьях. Однако вокруг их свойств и пользы существует множество мифов, в частности, считается, что огурцы с помидорами сочетать не стоит.

Действительно ли это правда, а также какие огурцы самые полезные, и кому следует быть осторожным при их употреблении – рассказывает rynekzdrowia.pl.

Огурец и помидор: можно ли их сочетать?

Одно из самых распространенных заблуждений – что огурцы не следует сочетать с помидорами. Это связано с наличием аскорбиназы – фермента, содержащегося в огурцах, который может расщеплять витамин С, содержащийся в помидорах.

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Однако эксперты уверяют, что это не означает, что вам нужно отказаться от популярного салата. Помидоры – не единственный источник витамина С в рационе, и потери можно еще больше уменьшить, готовя салат непосредственно перед подачей. По мнению экспертов, польза от употребления обоих овощей значительно перевешивает любое потенциальное снижение уровня этого витамина.

Польза от огурцов

Огурцы более чем на 95% состоят из воды, что делает их идеальными для похудения, особенно в жаркую погоду. При этом 100 г свежего огурца содержат всего около 15 ккал.

Этот овощ также содержит калий, витамин К и небольшое количество витамина С. Он также имеет низкий гликемический индекс, что делает его подходящим для людей с диабетом.

Эксперты отмечают, что огурцы также содержат природные антиоксиданты, такие как флавоноиды и дубильные вещества. Исследования также указывают на потенциал кукурбитацинов – соединений, ответственных за характерную горечь некоторых огурцов. Ученые указывают на их возможное противораковое и противодиабетическое действие, но необходимы дальнейшие исследования.

Какие огурцы самые полезные?

По мнению диетологов, все виды огурцов могут быть включены в здоровый рацион, но маринованные огурцы особенно ценны.

Процесс ферментации делает их источником пробиотических бактерий, которые поддерживают микробиом кишечника и могут благотворно влиять на пищеварительную функцию. Кроме того, маринование увеличивает содержание некоторых витаминов группы В.

Однако это не означает, что маринованные огурцы можно есть без ограничений. Эти продукты содержат значительное количество соли, поэтому людям с гипертонией следует употреблять их в умеренных количествах.

Огурец с кожурой или без?

Если овощ тщательно вымыт, лучше всего есть его с кожурой. Именно в ней содержится большая часть ценных питательных веществ.

Ранее диетолог рассказала, в какое время дня лучше всего есть огурцы, особенно в жару.

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