Полезно знать, что означают кнопки на зеркале заднего вида.

Многим водителям знаком ручной переключатель на зеркалах заднего вида, который регулирует угол наклона для улучшения обзора позади автомобиля. Но в современных машинах все обстоит немного иначе. Что означают кнопки на зеркале заднего вида - расскажем в материале.

Для чего нужны кнопки на зеркале заднего вида

Эксперты издания BGR пишут, что они могут выполнять множество функций, которые зависят от года выпуска, марки и модели вашего автомобиля. Аналитики объяснили, как работает переключатель на зеркале заднего вида.

"Там вы можете увидеть кнопку автоматического затемнения, а не ручной переключатель. Обычно вы нажимаете её, чтобы включить или выключить, при этом световой индикатор показывает, когда функция активирована. Когда она включена, зеркало заднего вида автоматически регулирует угол наклона в зависимости от бликов фар сзади. Это облегчает обзор, и вы можете держать руки на руле для большей безопасности во время вождения", - пишут они.

Видео дня

Эксперты рассказали и о том, что означают три кнопки под зеркалом заднего вида. По их словам, в некоторых автомобилях есть одна или несколько кнопок, которые активируют различные функции. Они зависят от конкретной модели автомобиля. Это может быть подключение к домашней системе, вызов помощи в случае чрезвычайной ситуации и многое другое.

Какие есть кнопки на зеркалах заднего вида у некоторых марок

У нескольких моделей Toyota кнопка автоматического затемнения, а также другие элементы управления расположены в той же области зеркала. Одна из них позволяет управлять открыванием и закрыванием ворот гаража. Также может быть кнопка, которая переключает зеркало заднего вида из ночного режима в дневной, эффективно регулируя яркость для улучшения обзора.

Отмечается, что Hyundai - ещё одна марка, у которой на зеркалах заднего вида может быть несколько кнопок для возможности пользоваться различными высокотехнологичными функциями. Так, BlueLink обеспечивает доступ к сервисам Hyundai, включая получение помощи в случае чрезвычайной ситуации.

По словам экспертов, кнопка внизу некоторых зеркал заднего вида автомобилей Polestar переключает его в режим трансляции изображения с камеры заднего вида. Они объяснили:

"В этом режиме при включении указателя поворота, камера автоматически подстраивается, чтобы вы могли четче видеть полосу движения, что помогает избежать столкновений".

Как усовершенствовать зеркало заднего вида - полезные советы

Эксперты утверждают, что замена зеркала - один из многих способов превратить ваш автомобиль в "умный". Они предупреждают, что хотя вы можете сделать это самостоятельно, существует риск повредить машину. Также важно убедиться в совместимости зеркала с вашим автомобилем по размеру и углу наклона.

По их словам, на рынке есть много вариантов, цена которых зависит от функционала. Эксперты описали, как работает сенсорная кнопка на зеркале, которая есть на некоторых современных моделях.

"Проведя пальцем по самому зеркалу, вы можете переключаться между различными режимами, включая камеру заднего вида. Оно подключается к Wi-Fi и имеет встроенную систему GPS. Также можно записывать видео в циклическом режиме, используя его в качестве видеорегистратора", - добавили они.

Ранее мы писали, зачем нужны накладки на фары у советских внедорожников.

Вас также могут заинтересовать новости: