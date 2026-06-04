Предсказание 'китайского Нострадамуса': как файлы об НЛО разрушат мир в 2026 году

Обнародование этих ранее засекреченных документов, отвлекает от еще большей угрозы человечеству, чем инопланетяне.

Профессор Цзян Сюэцинь, прозванный "китайским Нострадамусом", сделал пугающее предсказание после того, как администрация президента США Дональда Трампа опубликовала ранее засекреченные файлы об НЛО.

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Ранее Цзян Сюэцинь сделал ряд пропрочеств, которые затем сбылись. Среди них возвращение Трампа в Белый дом в 2024 году и война США и Израиля против Ирана, пишет Daily Mail.

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Указывается, что публикация этих файлов снова разожгла дебаты о том, обладают ли правительства доказательствами существования внеземной жизни. Однако, Цзян считает, что вся эта тема с НЛО отвлекает людей от более глубоких социальных проблем.

Самая большая опасность, по его мнению, заключается не в инопланетной жизни, а в обществе, все больше движимом страхом, неуверенностью и недоверием.

Он предупредил, что люди могут обратиться к утешительным историям по типу НЛО, вместо того чтобы противостоять сложным реалиям, создавая раскол, который может ослабить целые нации.

"Они предпочтут закрыть глаза и заткнуть уши и просто жить в привычном мире. Хотя мы уже видели подобное в истории, когда империи приходили в упадок из-за гражданских войн, из-за истощения сил", - сказал Цзян.

Затем предсказатель обратил внимание на еще более спортую тему, которая касалась амбициозных научных и технологических проектов. Он выразил мнение, что за ними пытаются скрыть нечто другое.

Указывая на европейскую лабораторию физики элементарных частиц, которая управляет Большим адронным коллайдером, Цзян задался вопросом, почему правительства тратят огромные суммы на изучение субатомных частиц.

"Вы должны спросить себя, почему они вкладывают триллион долларов в поиск частиц?", - сказал он.

Затем Цзян сослался на теории заговора, утверждающие, что эти эксперименты нацелены на открытия межпространственных порталов, а не просто для науки.

Он сделал аналогичные заявления об искусственном интеллекте. По мнению Цзяна, эти идеи отражают более широкое убеждение, что влиятельные институты уже давно интересуются силами, которые могут существовать за пределами обычного человеческого понимания.

Цзян также предположил, что некоторые теории заговора основаны на убеждении, что только избранным дозволен допуск к скрытым знаниям, долголетию и горомному влиянию, благодаря контактам с внеземными силами.

Другие новости о предсказаниях

Ранее стало известно, как майя предсказывали солнечные затмения, ученые наконец-то нашли разгадку. Группа исследователей наконец-то пролила свет на многовековую тайну о том, как майя удавалось предсказывать солнечные затмения.

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